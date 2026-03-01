स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर फैल रही चौथी शादी की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ दी है। सोशल मीडिया और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हाल ही में ऐसी खबरें वायरल हुईं कि वह दोबारा शादी करने जा रहे हैं। इन अटकलों को खारिज करते हुए मलिक ने भावुक बयान जारी किया और कहा कि गलत सूचनाओं ने उनके परिवार, खासकर उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने साफ किया कि उनकी मौजूदा पत्नी सना जावेद को बेवजह ट्रोल किया जा रहा है।

अफवाहों की शुरुआत कैसे हुई?

पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैला कि शोएब मलिक 27 फरवरी को पाकिस्तानी अभिनेत्री वनीज़ा सत्तार से शादी करने वाले हैं। बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के इन खबरों को कई डिजिटल आउटलेट्स ने आगे बढ़ाया। देखते ही देखते यह मामला पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि भारत में भी चर्चा का विषय बन गया। आमतौर पर निजी मामलों पर चुप रहने वाले मलिक ने इस बार सीधे बयान जारी कर इन खबरों को “बेबुनियाद” और “मनगढ़ंत” बताया।

सानिया मिर्ज़ा से रिश्ते पर सफाई

मलिक ने अपने बयान में अपनी पिछली शादी की टाइमलाइन स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि भारतीय टेनिस स्टार Sania Mirza के साथ उनका रिश्ता 2023 की शुरुआत में आपसी सहमति से समाप्त हुआ था। दोनों ने मिलकर अपने बेटे की को-पेरेंटिंग करने का फैसला किया। मलिक ने कहा कि तलाक के बाद ही उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उनका दावा है कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है।

सना जावेद बनीं ट्रोल्स का निशाना

जनवरी 2024 में मलिक ने पाकिस्तानी अभिनेत्री Sana Javed से शादी की थी। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ गई थी। अब नई अफवाहों के बीच मलिक ने कहा कि उनकी पत्नी को उन बातों के लिए ट्रोल किया जा रहा है, जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने ऑनलाइन उत्पीड़न को “अस्वीकार्य” करार देते हुए कहा कि उनकी चुप्पी को कमजोरी समझा गया है। उनके अनुसार, शादी के बाद से उन्हें ऐसे लोगों से जोड़ा जा रहा है, जिनसे उनका कभी कोई संबंध नहीं रहा।

बेटे को लेकर जताई चिंता

मलिक के बयान का सबसे भावनात्मक हिस्सा उनके बेटे इज़हान को लेकर था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अब इतनी उम्र का हो चुका है कि वह इंटरनेट पर चल रही खबरें पढ़ सकता है। मलिक ने चिंता जताई कि केवल क्लिक और व्यूज के लिए फैलाई जा रही झूठी कहानियां उनके परिवार को आहत कर रही हैं। उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी दिखाने और निजी जीवन का सम्मान करने की अपील की।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

पूर्व ऑलराउंडर ने संकेत दिया कि उनकी कानूनी टीम इस मामले पर नजर रख रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर अफवाहें और मानहानिकारक सामग्री फैलती रही तो संबंधित व्यक्तियों और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।