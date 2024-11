ग्रॉस आइसलेट : सलामी बल्लेबाज एविन लुइस (68) और शे होप (54) की तूफानी पारियों के दम पर वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को चौथे टी-20 मुकाबले में 6 गेंदें शेष रहते 5 विकेट से हरा दिया हैं। 219 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज के लिए सलामी बल्लेबाज एविन लुइस और शे होप की जोड़ी ने विस्फोटक शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 9.1 ओवर में 136 रन जोड़े। 10वें ओवर में रेहान अहमद ने एविन लुइस को आउट कर इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई। एविन लुइस ने 31 गेंदों में 7 छक्के और 4 चौके लगाते हुए (68) रनों की पारी खेली। अगली ही गेंद पर शे होप रन आउट हो गये। शे होप ने 24 गेंदों में 7 चौक और 3 छक्के लगाते हुए (54) रन बनाए।

