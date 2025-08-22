स्पोर्ट्स डेस्क : भारत की 2025 एशिया कप टीम की घोषणा के बाद ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं और बीसीसीआई के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं कि ज्यादा योग्य खिलाड़ियों को टीम में नहीं चुना गया। इस लिस्ट में सुब्रमण्यम बद्रीनाथ भी शामिल हैं जिन्होंने यशस्वी जायसवाल को मुख्य टीम की बजाए रिजर्व खिलाड़ियों में रखे जाने पर सवाल उठाए हैं। भारत की एशिया कप टीम की घोषणा के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल ना करने के बीसीसीआई के फैसले की काफी आलोचना हुई। सिर्फ यही नहीं, अय्यर जैसे और भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें टीम से बाहर रखा गया है।

शुभमन गिल को सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े आयोजनों में से एक एशिया कप के लिए भारतीय टीम का उप-कप्तान बनाया गया है और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व खिलाड़ी बद्रीनाथ ने इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी है। उन्होंने कहा, 'मैं इसे एक सकारात्मक पहलू मानता हूं कि वे एक युवा खिलाड़ी का समर्थन कर रहे हैं और उसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल का क्या? उन्होंने शुभमन गिल से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा IPL 2025 में 700 रन बनाने और शुभमन गिल से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद साईं सुदर्शन को टीम में क्यों नहीं चुना गया? संजू सैमसन का भी अब प्लेइंग 11 में खेलना संदिग्ध है।'

भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पिछले साल टी20 विश्व कप के लिए गिल से पहले उन्हें बैकअप ओपनर के तौर पर शामिल किया गया था। उन्होंने अपने करियर में 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 164 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से एक शतक और 5 अर्द्धशतकों की मदद से 723 रन बनाए। जायसवाल ने आईपीएल 2025 में 14 मैच खेले, जहां उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट से छह अर्धशतकों की मदद से 559 रन बनाए। यशस्वी को एशिया कप के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया है।

बद्रीनाथ ने कहा, 'तो शुभमन गिल का समर्थन करते हुए, आप पूछते हैं कि यशस्वी जायसवाल और साईं सुदर्शन ने क्या गलत किया है, जबकि उनके आंकड़े गिल से बेहतर हैं। क्या यह चयन हालिया पूर्वाग्रह पर आधारित है? भारतीय क्रिकेट में यह हमेशा से होता आ रहा है, वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को चुनें, भले ही प्रारूप अलग हों। यह कोई बुरा फैसला नहीं है, लेकिन यह 50-50 वाला है।'

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

रिजर्व खिलाड़ी : प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल।