कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : एशिया कप 2025 से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने भारत-पाकिस्तान मुकाबला खेला जाना चाहिए या नहीं, इस पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह मैच पहलगाम आतंकी हमले के बाद हो रहा है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। दोनों मैच दुबई में खेले जाएंगे। भारत अपना अंतिम ग्रुप चरण का मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा।

यह लोकप्रिय क्रिकेट मैच होना चाहिए या नहीं, यह सवाल टूर्नामेंट से पहले एक बड़ा विवाद रहा है, खासकर तब जब भारतीय दिग्गज टीमों ने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) में पाकिस्तान के खिलाफ अपने मैच नहीं खेले थे। चूंकि यह एक बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट है और इसमें खिताब दांव पर लगा है, इसलिए इस मैच के आयोजन का समर्थन करने वालों की आवाजें उठ रही हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग इस मैच के बहिष्कार की भी मांग कर रहा है।

इसका कारण ऑपरेशन सिंदूर है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों के खिलाफ मई में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ढांचे पर लक्षित हमले किए जिसके परिणामस्वरूप जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समूहों से जुड़े 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए।

भारत-पाकिस्तान मैच के बारे में हुए मनोज तिवारी ने कहा, 'मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यह मैच होने जा रहा है... पहलगाम हमले के बाद जिसमें कई निर्दोष नागरिक मारे गए थे, और उसके बाद हुए युद्ध के बाद बहुत सी बातें चल रही थीं कि इस बार हम करारा जवाब देंगे। इसके बावजूद कुछ महीनों बाद सब कुछ भुला दिया गया... मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मैच हो रहा है, मानव जीवन का मूल्य शून्य हो सकता है। वे पाकिस्तान के साथ खेलकर क्या हासिल करना चाहते हैं?... मानव जीवन का मूल्य खेल से बढ़कर होना चाहिए... मेरे मैच देखने का तो सवाल ही नहीं उठता...'

एशिया कप 2025 के लिए मंगलवार को भारतीय टीम की घोषणा की गई जिसमें कप्तान सूर्यकुमार टीम की कमान संभालेंगे और शुभमन गिल उप-कप्तान होंगे, जबकि कई बड़े नाम गायब हैं। टीम की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जिसमें टी20 कप्तान सूर्यकुमार और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर शामिल हुए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चयन बैठक के बाद आयोजित की गई थी जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया भी शामिल थे। मुख्य टीम में शीर्ष क्रम में यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे कुछ बड़े नाम गायब हैं जिन्होंने इस साल राजस्थान रॉयल्स (RR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए शानदार आईपीएल सीजन खेले। जायसवाल को ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, ऑलराउंडर रियान पराग, तेज गेंदबाज़ प्रसिद्ध कृष्णा और विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के साथ रिजर्व में हैं।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

रिजर्व खिलाड़ी : प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल।