स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने वाले बाएं हाथ के इस बल्लेबाज रिंकू सिंह ने UPT20 लीग में शानदार शतक जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया है। मेरठ मावेरिक्स की ओर से खेलते हुए रिंकू ने गोरखपुर लायंस के खिलाफ सिर्फ 48 गेंदों में 108 रन बना डाले और एशिया कप के लिए अपनी क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने इस दौरान 7 चौकों और 8 छक्के लगाए।
IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद रिंकू का प्रयास लगातार जारी है। 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मावेरिक्स जब 38/4 पर संघर्ष कर रहे थे तब लेकिन रिंकू ने डटे रहकर अपनी टीम को जीत दिलाई। पिछले 12 मैचों में रिंकू का यह सिर्फ दूसरा 50 से ज्यादा का स्कोर था और यह उनकी एशिया कप की तैयारी के लिए बिल्कुल सही समय पर आया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ के अनुसार UPT20 लीग में रिंकू का प्रदर्शन खासकर गेंदबाजी में, चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर सकता था।
कैफ ने कहा, 'मेरी राय में रिंकू सिंह का चयन इसलिए हुआ क्योंकि UPT20 लीग में वह गेंदबाजी भी कर रहे हैं। चूंकि वाशिंगटन सुंदर 15 सदस्यीय टीम में नहीं हैं, इसलिए रिंकू सिंह भी UAE की पिच पर 2-3 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं।'
भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। भारत अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा।
एशिया कप के लिए भारतीय टीम :
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह
रिजर्व खिलाड़ी : प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल।