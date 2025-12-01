रांची: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए पहले वनडे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विराट कोहली अभी भी विश्व क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। 37 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस, मानसिक मजबूती और प्रदर्शन कमाल का है। इसी कारण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ODI विश्व कप 2027 खेलने की संभावना पर सवाल पूछा गया, तो टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटाक ने बेहद स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया।

रांची में कोहली की मैच-विनिंग पारी

सीरीज़ के पहले मुकाबले में कोहली ने धुआंधार 135 रन ठोककर भारत को 349/8 तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका भले ही 332 पर ढेर हुआ, लेकिन मैच अंत तक रोमांचक रहा। यह पारी कोहली के इंटरनेशनल करियर का 83वां शतक और वनडे क्रिकेट में 52वां तीन-अंक स्कोर था।

“कोहली के भविष्य पर सवाल क्यों?” — कोच कोटाक

मैच के बाद जब कोटाक से पूछा गया कि क्या कोहली 2027 के वनडे विश्व कप तक खेल पाएंगे, तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता हमें इस पर बात करने की ज़रूरत है। वो शानदार बल्लेबाज़ी कर रहे हैं। जिस तरह की फिटनेस और फॉर्म में वह हैं, उनके भविष्य पर सवाल ही नहीं उठता।' कोटाक ने आगे कहा कि कोहली की पारी बेहतरीन थी और वे सिर्फ ODI ही नहीं, हर फ़ॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

कोहली का बयान: “फॉर्म गिरेगी तभी घरेलू क्रिकेट खेलूंगा”

पोस्ट-मैच प्रस्तुति में कोहली ने अपने भविष्य को लेकर और भी स्पष्ट रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार क्रिकेट की जरूरत नहीं है, जब तक उनकी प्रैक्टिस और फिटनेस टॉप स्तर पर है। कोहली ने कहा, 'अगर मेरी फॉर्म में गिरावट आती है, तभी मैं घरेलू क्रिकेट खेलूंगा। अभी मेरी बैटिंग, रिफ्लेक्स और फिटनेस पूरी तरह सही दिशा में हैं।'

उन्होंने बताया कि वे नेट्स में बिना ब्रेक 1.5–2 घंटे लगातार बल्लेबाजी कर लेते हैं, जो बताता है कि वे मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं।