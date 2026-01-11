पार्ल (दक्षिण अफ्रीका) : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर मार्क बाउचर ने कहा कि उन्हें इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे जिसकी मेजबानी अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर करेंगे। बाउचर ने कहा कि कोहली की फिटनेस पर कोई सवाल नहीं है और यह फैसला पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाज पर निर्भर करेगा कि वह खेलना चाहते हैं या नहीं।

मार्क बाउचर ने ANI से बात करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे और कहा कि उनकी फिटनेस कोई मुद्दा नहीं है और यह फैसला सिर्फ कोहली की खेलने की इच्छा पर निर्भर करता है। बाउचर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अभी भी उनके अनुभव की जरूरत है और कहा कि जब कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं होते हैं तो उनकी कमी खलती है।

बाउचर ने कहा, 'विराट वहां होंगे। मेरे मन में कोई शक नहीं है। मेरा मतलब है कि उन्होंने अभी कुछ फॉर्मेट छोड़ दिए हैं। उनकी फिटनेस में कोई दिक्कत नहीं है। यह सिर्फ इस बात पर है कि वह खेलना चाहते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि मुझे यकीन है कि उनका मन यहां आकर एक और वर्ल्ड कप खेलने का है। भारत को भी उनकी जरूरत है। मेरा मतलब है, हमने भारत में देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में, जहां रोहित और विराट नहीं होते हैं, वहां उनकी कमी खलती है। इसलिए मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप एक बेहतर टूर्नामेंट होगा अगर विराट कोहली इसमें शामिल होते हैं। जाहिर है भारत के लिए भी यह शानदार होगा अगर वह वहां खेलते हैं।'

विराट कोहली ने टेस्ट और T20I से संन्यास ले लिया है। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में लगातार दो वनडे में शून्य पर आउट होने के बाद से 50 ओवर के क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं जिसके बाद आलोचकों ने कोहली के क्रिकेट भविष्य पर सवाल उठाए थे। हालांकि तब से कोहली ने छह 50 ओवर के मैच खेले हैं, जिसमें चार वनडे और दो विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) मैच शामिल हैं, और उन्होंने एक भी बार 50 से कम रन नहीं बनाए हैं। उन्होंने अपनी पिछली 6 पारियों में तीन अर्धशतक और तीन शतक बनाए हैं। नवंबर-दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में कोहली का स्कोर 135, 102 और 65* रहा।

