स्पोर्ट्स डेस्क : क्रिकेट की दुनिया में जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आते हैं तो रोमांच अपने चरम पर होता है। एशिया कप 2025 का फाइनल भी इससे अलग नहीं था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस बड़े मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार खिताब अपने नाम किया। मैच में उतार-चढ़ाव भरे पल आए, लेकिन टीम इंडिया की रणनीतिक समझ और दबाव को संभालने की काबिलियत ने उन्हें चैंपियन बना दिया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने भी भारतीय खिलाड़ियों की इसी खेल जागरूकता की सराहना की।

दबाव में भी शांत रही टीम इंडिया

राशिद लतीफ़ ने कहा कि भारत ने बल्लेबाज़ी पारी के दौरान मुश्किल हालात में खुद को बहुत अच्छी तरह से संभाला। उन्होंने माना कि पाकिस्तान अच्छी गेंदबाज़ी कर सकता था, लेकिन असली फर्क भारतीय बल्लेबाज़ों की रणनीति और संयम ने पैदा किया। खासकर जब भारत दबाव में था, तब टीम ने जल्दबाज़ी करने के बजाय विकेट बचाने पर ध्यान दिया और फिर सही मौके पर मैच का रुख मोड़ दिया।

भारतीय स्पिनरों ने पलटा खेल

लतीफ़ ने भारतीय स्पिनरों की तारीफ़ करते हुए कहा कि 15वें से 17वें ओवर तक कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाज़ी ने पाकिस्तान की पारी को झकझोर दिया। लगातार विकेट गिरने से पाकिस्तानी बल्लेबाज़ी दबाव में आ गई और टीम वापसी नहीं कर सकी। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के कप्तान दबाव बनाने में नाकाम रहे, जबकि भारत ने मौके का पूरा फायदा उठाया।

हैरिस रऊफ की आलोचना

56 वर्षीय राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ हैरिस रऊफ़ पर भी कड़ी टिप्पणी की। उनके मुताबिक, रऊफ़ बेहद "पूर्वानुमानित" गेंदबाज़ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला गलत साबित हुआ, जब अबरार अहमद के बाद रऊफ़ को गेंदबाज़ी के लिए लाया गया और उन्होंने 17 रन लुटा दिए। यह वह मोड़ था, जिसने भारत की जीत को और पक्का कर दिया।

नई गेंद से गेंदबाजी करने की जरूरत

लतीफ़ ने आगे कहा कि हैरिस रऊफ़ की सबसे बड़ी कमी यह है कि वे नई गेंद से गेंदबाज़ी नहीं करते। कोचिंग स्टाफ ने भी इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें सिर्फ पुरानी गेंद से आज़माया। उन्होंने सलाह दी कि अगर रऊफ़ को अंतरराष्ट्रीय वनडे और टी20 क्रिकेट में लंबे समय तक खेलना है, तो उन्हें नई गेंद से गेंदबाज़ी करने की आदत डालनी होगी।

भारत की काबिलियत, पाकिस्तान की कमजोरी

एशिया कप 2025 के फाइनल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय टीम सिर्फ कौशल पर ही नहीं, बल्कि मानसिक मज़बूती और खेल जागरूकता में भी आगे है। वहीं पाकिस्तान की टीम अहम मौकों पर सही फैसले लेने में पिछड़ गई। राशिद लतीफ़ की बातों से भी यही झलकता है कि जीत सिर्फ स्कोर से नहीं, बल्कि सही रणनीति और संयम से हासिल होती है।

