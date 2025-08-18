स्पोर्ट्स डेस्क : चेन्नई में 18 अगस्त से 9 सितंबर तक आयोजित होने वाला बुची बाबू ट्रॉफी 2025 भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक है। TNCA की अध्यक्ष एकादश और TNCA एकादश सहित 16 टीमों वाला यह आयोजन रणजी ट्रॉफी सीजन से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी प्रतियोगिता के रूप में कार्य करता है। इसका आयोजन तमिलनाडु क्रिकेट संघ द्वारा किया जाता है। लीग मैच तीन दिन तक चलते हैं, जिसमें पहली पारी में 90 ओवर और दूसरी पारी में 45 ओवर होते हैं, जबकि नॉकआउट दौर चार दिन तक चलते हैं।

बुची बाबू कौन थे?

मोथावरपु वेंकट महिपति नायडू जिन्हें बुची बाबू नायडू के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास (अब चेन्नई) क्षेत्र में भारतीय क्रिकेट के अग्रदूत थे। 'मद्रास क्रिकेट के जनक' के रूप में जाने जाते बुची बाबू नायडू ने उस समय भारतीयों के बीच इस खेल को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब इस पर एक वर्ग का एकाधिकार था, और इस तरह दक्षिण भारत में स्वदेशी क्रिकेट संस्कृति की नींव रखी।

नेल्लोर के एक समृद्ध तेलुगु बलिजा परिवार में जन्मे बुची बाबू अपने नाना मोथावरपु डेरा वेंकटस्वामी नायडू से मिली विरासत के कारण संपन्न पृष्ठभूमि से थे। मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए दुबाश के रूप में काम किया, ब्रिटिश कंपनियों के लिए दुभाषिया और मध्यस्थ के रूप में काम किया। हालांकि उन्होंने जल्द ही व्यापार की दुनिया को पीछे छोड़ दिया और खुद को पूरी तरह से खेल के प्रचार और उन्नति के लिए समर्पित कर दिया और क्रिकेट उनका जुनून था।

अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश ने बुची बाबू को जगाया

भारतीय खिलाड़ियों से भेदभाव से दुखी होकर उन्होंने 1888 में मद्रास यूनाइटेड क्रिकेट क्लब (MUC) की स्थापना की।भारतीय खिलाड़ियों के लिए उचित मैदान और सुविधाओं वाला एक समान खेल मैदान तैयार किया। उन्होंने खिलाड़ियों को उपकरण उपलब्ध कराकर और मैच आयोजित करके आर्थिक रूप से सहायता की जिससे स्थानीय लोगों के बीच क्रिकेट को इस तरह बढ़ावा मिला कि विशिष्टता की बजाय प्रतिभा को महत्व दिया जा सके।

उन्होंने वार्षिक मद्रास प्रेसीडेंसी मैच की स्थापना की जिसका आयोजन पहली बार 1908 में उनकी मृत्यु के बाद हुआ। इस मैच में सर्वश्रेष्ठ स्थानीय भारतीय खिलाड़ी MCC के यूरोपीय खिलाड़ियों के खिलाफ खेलते थे, जो एक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित आयोजन बन गया। यह टूर्नामेंट पोंगल मैच के नाम से भी लोकप्रिय था और 1930 के दशक में रणजी ट्रॉफी के उदय तक इस क्षेत्र का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच था। बुची बाबू नायडू की विरासत बुची बाबू टूर्नामेंट के माध्यम से जीवित है और टीएनसीए ने वर्षों से इस घरेलू प्रतियोगिता का शानदार ढंग से ध्यान रखा है।