रांची: पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की 52वीं वनडे सेंचरी के बाद उनकी जमकर तारीफ की है। रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट ने 135 रन की पारी खेलते हुए न सिर्फ मैच जिताया बल्कि सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।

विराट कोहली का धमाका: 52वां वनडे शतक

विराट कोहली ने रांची में खेले गए पहले वनडे में 120 गेंदों पर 135 रन ठोककर अपना 83वां अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया। इस शतक के साथ उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा शतकों का नया रिकॉर्ड बना लिया और सचिन तेंदुलकर (51 टेस्ट शतक) को पीछे छोड़ते हुए एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपना छठा वनडे शतक जड़ा, जो सचिन और डेविड वार्नर से भी अधिक है।

गावस्कर का बड़ा बयान: “विराट है ODI का GOAT”

जियो हॉटस्टार पर बातचीत के दौरान गावस्कर ने कहा, 'जिन लोगों ने विराट के साथ खेला है और जिनके खिलाफ उन्होंने रन बनाए हैं, सभी मानते हैं कि वह ODI के सबसे महान बल्लेबाज हैं। रिकी पोंटिंग ने भी उन्हें GOAT कहा है। जब आप सचिन को पीछे छोड़ते हैं, तब दुनिया समझती है कि आप कहां खड़े हैं।'

गावस्कर ने इस उपलब्धि को क्रिकेट इतिहास का महत्वपूर्ण पल बताते हुए कहा कि कोहली की निरंतरता और फिटनेस उन्हें एक अलग स्तर पर ले जाती है।

विराट के अंतरराष्ट्रीय शतक

टेस्ट: 30

वनडे: 52

टी20आई: 1

कुल: 83 शतक

वह अब सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं।