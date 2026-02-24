स्पोर्ट्स डेस्क : West Indies cricket team ने Zimbabwe national cricket team को मुंबई के Wankhede Stadium में खेले गए सुपर-8 मुकाबले में 107 रन से हराया। इस बड़ी जीत के साथ वेस्टइंडीज ग्रुप-1 की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है।

भारत की सेमीफाइनल उम्मीदों को झटका

पहले ही South Africa national cricket team से हार झेल चुकी भारतीय टीम के लिए अब राह और कठिन हो गई है।वेस्टइंडीज की बड़ी जीत ने नेट रन रेट (NRR) का समीकरण बदल दिया है। अब भारत को अपने बचे हुए मैच बड़े अंतर से जीतने की जरूरत होगी, वरना सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होना पड़ सकता है।

मैच का हाल: 254 रन का पहाड़

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 254/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया। Shimron Hetmyer ने 34 गेंदों में 85 रन की विस्फोटक पारी खेली। Rovman Powell ने तेज अर्धशतक जमाया। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। Gudakesh Motie ने चार विकेट लेकर मैच पूरी तरह एकतरफा कर दिया।

भारत के लिए सेमीफाइनल का गणित

भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से चेन्नई में है। उसी दिन साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज आमने-सामने होंगे। इस मैच का नतीजा भारत की किस्मत तय कर सकता है।

परिदृश्य 1: भारत दोनों मैच जीतता है

अगर भारत अपने दोनों मुकाबले (जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ) जीतता है: भारत के 4 अंक हो जाएंगे। अगर साउथ अफ्रीका अपने सभी मैच जीतता है, तो भारत और साउथ अफ्रीका क्वालीफाई करेंगे। अगर साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज से हारता है, तो तीनों टीमों के 4-4 अंक हो सकते हैं — ऐसे में NRR फैसला करेगा। अगर साउथ अफ्रीका दोनों मैच हारता है, तो भारत और वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में जाएंगे।

परिदृश्य 2: भारत सिर्फ एक मैच जीतता है

भारत को हर हाल में वेस्टइंडीज को हराना होगा। अगर साउथ अफ्रीका दोनों मैच जीतता है और भारत जिम्बाब्वे से हार जाता है, तो तीन टीमों के अंक बराबर हो सकते हैं — फैसला NRR से होगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका दोनों मैच हारता है, तब भी भारत के लिए क्वालीफाई करना मुश्किल हो जाएगा।

ग्रुप-1 के बाकी मुकाबले

26 फरवरी: साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज (अहमदाबाद)

26 फरवरी: भारत vs जिम्बाब्वे (चेन्नई)

1 मार्च: साउथ अफ्रीका vs जिम्बाब्वे (दिल्ली)

1 मार्च: भारत vs वेस्टइंडीज (कोलकाता)