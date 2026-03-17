स्पोर्ट्स डेस्क : लॉस एंजिलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में फुटबॉल मुकाबले उद्घाटन समारोह से चार दिन पहले शुरू होंगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मैच 10 जुलाई से खेले जाएंगे।

7 शहरों में होगा फुटबॉल का आयोजन

ओलंपिक 2028 के फुटबॉल मुकाबले अमेरिका के सात शहरों में आयोजित किए जाएंगे। ग्रुप स्टेज और क्वार्टर फाइनल मुकाबले न्यूयॉर्क, कोलंबस (ओहियो), नैशविले (टेनेसी) और सेंट लुई में खेले जाएंगे।

नॉकआउट मुकाबलों के लिए खास वेन्यू

टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले कैलिफोर्निया के सैन जोस, सैन डिएगो और पासाडेना में आयोजित होंगे। इन शहरों को बड़े मुकाबलों के लिए चुना गया है, जहां विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।

Rose Bowl में होगा फाइनल

फुटबॉल का गोल्ड मेडल मुकाबला ऐतिहासिक रोज़ बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह वही स्टेडियम है जहां 1994 पुरुष फुटबॉल विश्व कप, 1999 महिला विश्व कप और 1984 ओलंपिक का फाइनल भी खेला जा चुका है।

खिलाड़ियों को मिलेगा अतिरिक्त आराम

IOC के नए शेड्यूल के अनुसार टीमों को पिछले ओलंपिक के मुकाबले दो अतिरिक्त विश्राम दिवस मिलेंगे। इससे खिलाड़ियों को बेहतर रिकवरी का मौका मिलेगा और मुकाबलों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

पूरा शेड्यूल जल्द होगा जारी

फुटबॉल टूर्नामेंट का विस्तृत शेड्यूल इस साल के अंत तक जारी किया जाएगा। फिलहाल शुरुआती कार्यक्रम से यह साफ है कि आयोजन को और बेहतर और संतुलित बनाने की कोशिश की गई है।

निष्कर्ष

ओलंपिक 2028 में फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उद्घाटन से पहले शुरुआत और बेहतर शेड्यूल के साथ यह टूर्नामेंट पहले से ज्यादा रोमांचक होने की उम्मीद है।