मुंबई (महाराष्ट्र) : भारत और मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन से पहले 5 बार की चैंपियन टीम के स्क्वॉड में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गए हैं। शर्मा ने छह IPL खिताब जीते हैं जिनमें से एक डेक्कन चार्जर्स के साथ और 5 मुंबई की फ्रेंचाइजी के कप्तान के तौर पर जीते हैं। इस तरह वह टूर्नामेंट के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे सफल कप्तान बन गए हैं।

इस अनुभवी ओपनर ने 2011 में मुंबई टीम जॉइन की और 2013 में कप्तान बने। इसके बाद शर्मा ने कप्तान के तौर पर अपने पहले ही सीजन में MI को उसका पहला IPL खिताब दिलाया। उन्होंने 11 साल तक MI की कप्तानी की जिसके बाद 2024 सीजन के लिए उनकी जगह स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया। रोहित MI के टॉप स्कोरर भी हैं और IPL में 6000 से ज़्यादा रन बनाने वाले सिर्फ चार बल्लेबाजों में से एक हैं।

बल्ले से शर्मा का सबसे बेहतरीन IPL सीजन 2013 में रहा, जब उन्होंने MI के खिताब जीतने वाले अभियान में 538 रन बनाए थे। 2015 में रोहित 'प्लेयर ऑफ द फाइनल' रहे थे, जब मुंबई ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर अपना दूसरा IPL खिताब जीता था। रोहित की कप्तानी में MI ने 2017, 2019 और 2020 में भी IPL खिताब जीते। सोमवार को MI ने आधिकारिक तौर पर प्री-सीजन ट्रेनिंग शुरू की, जो आने वाले 2026 सीजन का पहला सेशन था।

एक रिलीज के मुताबिक हेड कोच महेला जयवर्धने ने मैदान पर इस सेशन की अगुवाई की। उनके साथ बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे और लसिथ मलिंगा, फील्डिंग कोच कार्ल हॉपकिंसन और पूरी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और फिजियोथेरेपी सपोर्ट टीम भी मौजूद थी। मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने कहा, 'प्री-सीजन के पहले दिन में हमेशा कुछ खास होता है। आप खिलाड़ियों को आते हुए देखते हैं, जोश बढ़ता है, और मकसद होता है जोरदार शुरुआत करना। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस फ्रेंचाइजी को अंदर-बाहर से जानते हैं और कुछ नए रोमांचक चेहरे भी टीम में शामिल हो रहे हैं।'

जयवर्धने ने आगे कहा, 'पहला दिन पूरे अभियान का मिजाज तय करता है। हम चाहते थे कि हर कोई पहले ही सेशन से हमारे इरादों को महसूस करे कि हम कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, और एक-दूसरे के लिए कैसे खड़े होते हैं। पहला सेशन हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन यह किसी गंभीर चीज की शुरुआत भी होती है और हम जानते हैं कि हम किस चीज की नींव रख रहे हैं।' बाकी टीम के आने वाले दिनों में कैंप में शामिल होने की उम्मीद है क्योंकि टूर्नामेंट से पहले तैयारियों की रफ़्तार तेज हो रही है।

IPL 2026 सीजन के लिए मुंबई इंडियंस की टीम :

हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रायन रिकल्टन, रॉबिन मिन्ज, राज बावा, रघु शर्मा, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत।