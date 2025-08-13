स्पोर्ट्स डेस्कः टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और क्रिकेट की दुनिया में "मास्टर ब्लास्टर" के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई कर ली है। अर्जुन की सगाई सानिया चंडोक से हुई है, जो मुंबई के जाने-माने बिज़नेसमैन रवि घई की पौत्री (ग्रैंडडॉटर) हैं।

रवि घई का परिवार भारत के हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। उनका समूह InterContinental Marine Drive Hotel और हेल्दी आइसक्रीम ब्रांड Brooklyn Creamery का मालिक है। यह सगाई एक निजी और पारिवारिक समारोह में संपन्न हुई, जिसमें दोनों ही परिवारों के करीबी रिश्तेदार और खास मेहमान शामिल हुए।

आईपीएल 2025: अर्जुन तेंदुलकर को नहीं मिला एक भी मैच खेलने का मौका

जहां एक ओर अर्जुन की निजी जिंदगी में खुशखबरी आई है, वहीं क्रिकेट के मैदान पर साल 2025 का IPL सीज़न उनके लिए फीका रहा। मुंबई इंडियंस (MI) ने उन्हें ₹30 लाख की बेस प्राइस पर रिटेन तो किया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्हें एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला।

नतीजतन, उनके नाम इस सीज़न में कोई रन, विकेट या अन्य प्रदर्शन दर्ज नहीं हो पाया। पूरा सीजन उन्होंने बेंच पर बैठकर बिताया।

अब तक का क्रिकेट करियर: अर्जुन तेंदुलकर की उपलब्धियां

हालांकि आईपीएल में उनका प्रदर्शन सीमित रहा है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में अर्जुन ने धीरे-धीरे अपने खेल को मजबूत किया है। आइए एक नजर डालते हैं उनके अब तक के रिकॉर्ड्स पर:

फर्स्ट क्लास क्रिकेट:

मैच: 17

विकेट: 37 (औसत: 33.51)

रन: 532 (औसत: 23.13)

लिस्ट-ए क्रिकेट:

मैच: 18

विकेट: 25 (औसत: 31.20)

रन: 102 (औसत: 17.00)

टी20 क्रिकेट:

मैच: 24

विकेट: 27 (औसत: 25.07)

रन: 119 (औसत: 13.22)

अर्जुन फिलहाल घरेलू क्रिकेट में गोवा की टीम का हिस्सा हैं, जबकि इससे पहले वे मुंबई की टीम से भी खेल चुके हैं।

आईपीएल में अर्जुन का प्रदर्शन: