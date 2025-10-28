स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड (Travis Head) ने भारत के खिलाफ शुरू होने जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ से पहले आत्मविश्वास भरा बयान दिया है। हेड का कहना है कि मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ी क्रम में इतनी ताकत है कि टीम किसी भी लक्ष्य का पीछा कर सकती है या फिर विशाल स्कोर खड़ा कर सकती है।

29 अक्टूबर से शुरू हो रही सीरीज़ से पहले हेड ने कहा कि टीम पावरप्ले में अधिकतम फायदा उठाने की कोशिश करेगी और शुरुआत में ही विपक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति है।

हेड नेकहा, “हमारे पास जब टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, जोश इंग्लिस, कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे पावर हिटर मौजूद हैं, तो हमें शुरुआत में रन बनाने होंगे। जब हमारी शुरुआत अच्छी होती है, तो हम कोई भी स्कोर बना सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मिच (मार्श) और मैं कोशिश करेंगे कि पावरप्ले ओवर्स में तेज़ शुरुआत करें। पिछले कुछ सालों से यह हमारी ताकत रही है — चाहे वनडे हो या टी20 — हम शुरुआती ओवर्स में आक्रामक खेलते हैं। कभी-कभी यह जोखिम भरा दिखता है, लेकिन यही हमारी रणनीति है।”

ऑस्ट्रेलिया का मजबूत बल्लेबाज़ी क्रम

इस सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बेहद दमदार बल्लेबाज़ी लाइन-अप चुनी है, जिसमें ट्रैविस हेड, कप्तान मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, जोश इंग्लिस और मैथ्यू शॉर्ट जैसे बल्लेबाज शामिल हैं। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पिछली टी20 सीरीज़ 2-0 से जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम उसी लय को जारी रखना चाहेगी।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज

पहला मैच: 29 अक्टूबर 2025, कैनबरा

दोपहर 1:45 बजे (भारतीय समयानुसार)

सीरीज: पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज।