स्पोर्ट्स डेस्क: एशेज 2025-26 के दौरान इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट का एक कथित नशे में वायरल हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो को लेकर डकेट को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड उनके समर्थन में सामने आए हैं और पूरे विवाद पर बेबाक राय रखी है।

डकेट के समर्थन में उतरे ट्रैविस हेड

ट्रैविस हेड ने कहा कि इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल दिया गया है। हेड ने कहा, 'लोगों ने इस मामले को जितना बढ़ाया है, उतना होना नहीं चाहिए था। हम भी पहले दौरों पर ऐसा कर चुके हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती।' उन्होंने आगे जोड़ा, 'हम सभी इंसान हैं। निजी समय में कोई क्या करता है, यह उसकी अपनी बात है। हमें पता है कि हम हाई-प्रोफाइल जिंदगी जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर छोटी बात को मुद्दा बनाना ठीक नहीं है।'

MCG टेस्ट में डकेट का अहम योगदान

एडिलेड टेस्ट के बाद आलोचनाओं के बीच भी बेन डकेट को प्लेइंग इलेवन में बनाए रखा गया। मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने रन चेज के दौरान 26 गेंदों में 34 रनों की अहम पारी खेली, जिससे इंग्लैंड को जीत हासिल करने में मदद मिली।

हेड की निराशा, लेकिन सीरीज प्रदर्शन से संतुष्ट

बॉक्सिंग डे टेस्ट में हार के बाद ट्रैविस हेड ने निराशा जाहिर की। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में उन्होंने 67 गेंदों पर 46 रन बनाए और टीम के टॉप स्कोरर रहे। हेड ने कहा, 'टेस्ट हारना निराशाजनक है, खासकर जब लगता है कि हम मैच जीत सकते थे। लेकिन 13 दिनों के टेस्ट क्रिकेट में से 12 दिन हमने शानदार खेल दिखाया।'

जन्मदिन पर मैदान से दूर रहेंगे हेड

29 दिसंबर को ट्रैविस हेड अपना 32वां जन्मदिन मनाएंगे। दो दिन में खत्म हुए मेलबर्न टेस्ट के कारण उन्हें अपने जन्मदिन पर मैच नहीं खेलना पड़ेगा, जिसे उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में सकारात्मक पक्ष बताया।

सीरीज के टॉप स्कोरर बने ट्रैविस हेड

एशेज 2025-26 में ट्रैविस हेड शानदार फॉर्म में हैं। 8 पारियां, 437 रन, औसत 54.62, 2 शतक। एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।