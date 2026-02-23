स्पोर्ट्स डेस्क : ICC Men's T20 World Cup के सुपर-8 मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेल के दौरान तनावपूर्ण पल देखने को मिला। 22 फरवरी को Narendra Modi Stadium में खेले गए इस मैच में भारत के Washington Sundar और दक्षिण अफ्रीका के David Miller के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद अंपायरों को बीच-बचाव करना पड़ा।

घटना 14वें ओवर की आखिरी गेंद के बाद हुई, जब ट्रिस्टन स्टब्स ने मिड-विकेट की ओर शॉट खेलकर एक रन लिया। बताया जा रहा है कि सुंदर को मिलर के रनिंग एरिया या क्रीज़ से जल्दी बाहर निकलने को लेकर आपत्ति थी। उन्होंने पहले अंपायर से शिकायत की और फिर दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस तेज हो गई।

मिलर ने खेली मैच जिताऊ पारी

इस विवाद से पहले ही मिलर भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो चुके थे। उन्होंने 35 गेंदों पर 63 रनों की शानदार पारी खेली। उस समय वे 31 गेंदों पर 57 रन बनाकर खेल रहे थे। अंततः उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने 16वें ओवर में आउट किया।

Heated Words Exchanged Between Miller And Washington Sundar 🌶️



Both are usually the calmest on the field, but this time even they couldn’t keep their cool 🔥



pic.twitter.com/QxsFiBhXkp — CricketSanctum (@SanctumCricket) February 22, 2026

मिलर की इस पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने मजबूत स्कोर खड़ा किया और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बाद में उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ भी चुना गया।

क्या ICC लेगा एक्शन?

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि International Cricket Council इस मामले को आचार संहिता के उल्लंघन के तहत देखता है या नहीं। फिलहाल किसी आधिकारिक कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई है।

सुंदर का फीका प्रदर्शन

जहां मिलर ने मैच में चमक बिखेरी, वहीं सुंदर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। उन्हें अक्षर पटेल की जगह प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया था, लेकिन वे गेंदबाजी में दो ओवर में 17 रन देकर कोई विकेट नहीं ले पाए।

बल्लेबाजी में नंबर-5 पर उतरकर उन्होंने 11 गेंदों में 11 रन बनाए और कॉर्बिन बॉश का शिकार बने। उनका यह साधारण प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है।

क्यों मिला सुंदर को मौका?

सहायक कोच रयान टेन डोशेटे ने बताया कि योजना दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ ऑफ-स्पिन का उपयोग करने की थी। हालांकि क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेल्टन जल्दी आउट हो गए। इसके बाद सुंदर को पावरप्ले के बाद गेंदबाजी दी गई, लेकिन मिलर के खिलाफ भी उन्हें लंबे स्पेल में इस्तेमाल नहीं किया गया।

मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस की साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती झटकों से उबार दिया।

जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या होगा बदलाव?

अब 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले में टीम बदलाव कर सकती है। सुंदर का जिम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है—5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट, 11.62 की औसत और 5.16 की इकोनॉमी। फिर भी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए अक्षर पटेल की वापसी की चर्चा तेज हो गई है।