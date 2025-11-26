स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल का रिश्ता हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया है। जहां यह कपल कुछ समय पहले तक अपनी प्री-वेडिंग तस्वीरों के चलते सुर्खियों में था, वहीं अब वायरल हुए कथित स्क्रीनशॉट और लगातार बढ़ती अफवाहों ने कहानी को पूरी तरह पलट दिया है। इंटरनेट पर फैली जानकारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इन चर्चाओं ने फैंस के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थिति क्या है—यह जानने के लिए सबकी निगाहें कपल पर टिकी हैं।

विवाद की वजह बनी वायरल हुई कथित चैट

पलाश मुच्छल और कोरियोग्राफर मैरी डी’कोस्टा की कथित निजी चैट ऑनलाइन फैलते ही मामला अचानक सुर्खियों में आ गया। पोस्ट की गई मैसेजिंग बातचीत में दावा किया जा रहा था कि पलाश किसी मुलाकात पर जोर दे रहे थे और अपने लॉन्ग-डिस्टेंस रिश्ते को लेकर असंतोष जता रहे थे। हालांकि, इन चैट्स की किसी भी विश्वसनीय स्रोत द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इन पोस्ट्स ने बड़ी तेजी से बवाल खड़ा कर दिया, जिससे फैंस के बीच कई तरह के कयास लगने लगे।

मैरी डी’कोस्टा ने दी सफाई, पर तनाव कम नहीं हुआ

विवाद बढ़ने के बाद मैरी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के जरिए स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे पलाश से कभी नहीं मिलीं, विवाद से उनका कोई लेना-देना नहीं, और कथित चैट की सत्यता पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उनके बयान के बावजूद सोशल मीडिया पर बहस थमी नहीं। ऐसा लग रहा था कि अफवाहें इतनी फैल चुकी हैं कि बयान देने से भी शोर कम नहीं हुआ।

स्मृति का सोशल मीडिया कदम जिसने बढ़ाए सवाल

फैंस में चर्चा तब और तेज हुई जब यूज़र्स ने देखा कि स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम से पलाश से जुड़े लगभग सभी प्री-वेडिंग पोस्ट हटा दिए हैं। हालांकि, पोस्ट हटाने की वजह उन्होंने सार्वजनिक रूप से नहीं बताई, लेकिन इससे सामाजिक मीडिया पर यह मान लिया गया कि कपल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। यह ध्यान देने योग्य है कि न स्मृति और न ही पलाश ने इन वायरल अफवाहों या चैट्स की पुष्टि की है—दोनों ही अभी तक चुप हैं।

पहले भी टली थी शादी – फिर बढ़ी अनिश्चितता

इन अफवाहों से पहले ही कपल की शादी एक बार स्थगित हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मृति मंधाना के पिता अस्पताल में भर्ती होने के कारण आयोजन टाल दिया गया, बाद में उन्हें डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन नई शादी की तारीख को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि तनाव की वजह से पलाश भी अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन इस जानकारी पर भी आधिकारिक बयान नहीं आया।

भविष्य पर छाया सवाल—फैंस इंतजार में

फिलहाल, स्थिति पूरी तरह अनिश्चित है। न चैट वेरिफाइड है, न विवाद पर कपल ने कोई औपचारिक प्रतिक्रिया दी है, और न शादी की नई तारीख घोषित हुई है। सोशल मीडिया पर सिर्फ अटकलें चल रही हैं, और सच क्या है, यह समय ही बताएगा। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि स्मृति या पलाश जल्द स्पष्ट बयान देंगे जिससे इस चल रहे विवाद पर विराम लग सके।

