सिडनी: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) ने युवा बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास का समर्थन करते हुए कहा है कि चयनकर्ताओं को उन्हें ऐशेज 2025-26 के लिए टीम में मौका देना चाहिए। वॉर्नर का मानना है कि कॉन्स्टास ने पिछले साल भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान दबाव महसूस किया था, लेकिन हाल ही में इंडिया A के खिलाफ शानदार शतक लगाकर उन्होंने वापसी के संकेत दिए हैं।

वॉर्नर ने कहा, 'मैं चाहता हू कि चयनकर्ता सैम को मौका दें। उसने इंडिया A के खिलाफ बेहतरीन शतक लगाया था। शायद पिछले साल वह मौके की गंभीरता से थोड़ा दबाव में आ गया था, लेकिन उसमें बड़ी पारियां खेलने की क्षमता है।'

वॉर्नर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इंग्लैंड की गेंदबाजी यूनिट मजबूत है, लेकिन उनके पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज नहीं है, इसलिए कॉन्स्टास को घबराने की जरूरत नहीं है।

'पिछली बार उसने बुमराह को ज़्यादा ध्यान में रखकर अपना खेल बदल दिया था। उसे अपनी स्वाभाविक बल्लेबाज़ी करनी चाहिए। जब वो सामान्य खेलता है, तो बड़ा स्कोर हमेशा संभव होता है।'

इसी के साथ वॉर्नर ने यह भी कहा कि मार्नस लाबुशेन को टीम में वापस लाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। 'लाबुशेन के पास टेस्ट अनुभव है और वह नंबर 3 पर शानदार बल्लेबाज़ी कर सकता है। अगर कोई बल्लेबाज़ 50 की औसत से रन बना रहा है, तो उसे नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।'

इस हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई चयन समिति ऐशेज 2025-26 की टीम की घोषणा कर सकती है। वहीं, कप्तान पैट कमिंस की फिटनेस को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है।

