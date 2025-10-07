विशाखापट्टनम : भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज और विकेटकीपर बल्लेबाज रवि कल्पना के नाम पर विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड रखे जाएंगे। 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप का भारत का मैच होने से पहले इस स्टैंड का उद्घाटन होगा। अगस्त में ब्रेकिंग द बाउंड्रीज चैट के दौरान भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश को सुझाव दिया था जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

ACA ने अपने बयान में कहा, 'मिताली राज और रवि कल्पना को समर्पित एसीए का यह सम्मान इस बात को दर्शाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट को नई पहचान देने वाली इन अग्रदूतों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी है।' मंत्री लोकेश ने कहा, 'स्मृति मंधाना का विचार जनता की व्यापक भावना को दर्शाता है। उस सुझाव को तुरंत अमल में लाना हमारे सामूहिक संकल्प को दिखाता है। लैंगिक समानता के प्रति और महिला क्रिकेट की अग्रदूतों को सम्मान देने के प्रति।'

मिताली महिला क्रिकेट की दिग्गजों में से एक है जिनके नाम महिला वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 232 वनडे मैचों में 50.68 की औसत के साथ 7805 रन बनाए हैं जिसमें 7 शतक शामिल रहे हैं। भारत के लिए खेले 89 टी20 मैचो में उन्होंने 17 अर्धशतकों के साथ 2364 रन बनाए हैं और इस दौरान उनकी औसत 37.52 की रही है। 12 टेस्ट मैचों में मिताली ने लगभग 44 की औसत के साथ 699 रन बनाए हैं और इस दौरान 214 उनका बेस्ट स्कोर रहा है जो इस प्रारूप में किसी भारतीय का सर्वोच्च स्कोर भी है।

2022 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था और इस तरह उनके 23 साल के लंबे करियर का अंत हुआ था। 2015 और 2016 के बीच कल्पना ने 7 वनडे मैच खेले और उनके भारतीय टीम तक का सफर तय करने से अरुंधति रेड्डी, एस मेघना और श्री चरणी जैसी अन्य क्रिकेटरों को भी इस क्षेत्र से भारतीय टीम तक जाने की प्रेरणा मिली।

