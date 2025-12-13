स्पोर्ट्स डेस्क: कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी के संक्षिप्त दौरे के दौरान हुए हंगामे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खिलाड़ी और प्रशंसकों से माफी मांगी। उन्होंने इस घटना की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया है।

ममता का खुलासा और माफी

ममता बनर्जी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, 'मैं आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई व्यवस्थापना में चूक से बेहद परेशान और हैरान हूं। मैं लियोनेल मेसी और उनके फैंस के प्रति गहरी माफी व्यक्त करती हूं।' उन्होंने कहा कि कमिटी इस घटना की पूरी जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देगी।

स्टेडियम में क्या हुआ?

घटना के दौरान हंगामा तब भड़क गया जब दर्शकों ने कुर्सियां उखाड़ीं, बॉटलें फेंकी और पोस्टर-पैनर फाड़ दिए। कुछ प्रशंसकों ने VIP क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को बुलाना पड़ा। मेसी सुरक्षा कारणों से स्टेडियम छोड़कर चले गए, और उनकी उपस्थिति केवल 20 मिनट तक ही बनी। प्रशंसकों का गुस्सा इस बात से बढ़ा कि वे मेसी को ठीक से देख नहीं पाए।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हुईं। भाजपा सांसद सुकांत मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी की प्रशासनिक विफलता के कारण कानून और व्यवस्था पूरी तरह बाधित हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता कुनाल घोष ने कहा कि दर्शकों का गुस्सा जायज है और आयोजकों की असमर्थता ने कोलकाता की साख पर असर डाला।

मेसी का ‘GOAT Tour’ भारत में

लियोनेल मेसी इस समय अपने तीन दिवसीय ‘GOAT Tour’ के हिस्से के रूप में भारत दौरे पर हैं। वे 13 से 15 दिसंबर के बीच कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे।