स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे से पहले एक ऐसा पल देखने को मिला, जिसने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने स्टेडियम में मौजूद एक ऐसे फैन से मुलाकात की, जो हूबहू उनके छोटे संस्करण जैसा दिखता था। यह मुलाकात देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैदान पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच जिताने वाले कोहली, मैदान के बाहर भी अपने इस खास अंदाज़ और फैंस से जुड़ाव के कारण चर्चा में रहे।

विराट कोहली और उनके हमशक्ल की मुलाकात बनी चर्चा का विषय

रविवार को पहले वनडे से पहले स्टेडियम में मौजूद एक युवा फैन ने विराट कोहली का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वजह थी उसकी शक्ल, जो काफी हद तक कोहली से मिलती-जुलती थी। जैसे ही विराट की नजर उस फैन पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे पहचान लिया और कुछ देर बाद मिलने का इशारा किया। इस पूरे वाकये के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। फैंस ने इस पल को “कोहली और छोटा कोहली” का नाम दे दिया, जिससे इंटरनेट पर हलचल मच गई।

फैन ने सुनाया विराट कोहली से मुलाकात का अनुभव

ऑनलाइन चर्चा के बाद उस युवा फैन ने मीडिया से बातचीत में विराट कोहली के साथ अपनी मुलाकात का किस्सा साझा किया। उसने बताया कि जैसे ही उसने विराट को आवाज दी, कोहली ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए ‘हाय’ कहा। फैन के मुताबिक, विराट ने रोहित शर्मा की ओर इशारा करते हुए मज़ाक में कहा कि वहां उनका 'डुप्लीकेट' बैठा है। उन्होंने उसे प्यार से “छोटा चीकू” भी कहा। यह पल उस फैन के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, जिसे वह लंबे समय तक नहीं भूल पाएगा।

मैदान पर कोहली की शानदार पारी

मैदान पर भी विराट कोहली ने अपने बल्ले से जवाब दिया। 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 93 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनकी इस पारी ने भारत को एक ओवर शेष रहते चार विकेट से जीत दिलाई। हालांकि वह शतक से चूक गए, लेकिन दबाव में खेली गई उनकी यह पारी भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह रही। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली।

मैच के बाद कोहली की भावुक प्रतिक्रिया

मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान विराट कोहली ने अपने करियर और उपलब्धियों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनका सफर किसी सपने के सच होने जैसा है और उन्हें इस बात की खुशी है कि वह अपने खेल से लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला पा रहे हैं। कोहली ने यह भी बताया कि वह अपनी सभी ट्रॉफियां अपनी मां को गुड़गांव भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें अवॉर्ड्स संभालकर रखना बहुत पसंद है। उन्होंने साफ कहा कि इस समय वह किसी भी मील के पत्थर के बारे में नहीं सोचते, बल्कि सिर्फ टीम की जीत पर ध्यान देते हैं।