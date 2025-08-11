स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर का मानना है कि विराट कोहली एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते थे। यह बात तब सामने आई जब कोहली ने मई की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। 36 वर्षीय कोहली से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद थी। लेकिन अचानक कोहली ने संन्यास की घोषणा कर दी।

वेंगसरकर ने कहा, 'अगर मैं भारत का मुख्य चयनकर्ता होता तो मैं विराट को इंग्लैंड सीरीज खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के लिए मना लेता। हमें इस सीरीज में उनकी क्लास और अनुभव की जरूरत थी।'

वेंगसरकर ने आगे कहा, 'मुझे इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट की संस्कृति की सराहना करनी चाहिए। सभी टेस्ट मैचों में भारी भीड़ उमड़ी थी और खेल के अनुकूल विकेटों ने यह सुनिश्चित किया कि पांचों टेस्ट मैचों का परिणाम पांचवें और अंतिम दिन ही निकल जाए। यह श्रृंखला जिसे युगों-युगों तक याद रखा जाएगा क्रिकेट प्रेमियों में टेस्ट क्रिकेट के प्रति रुचि जगा दी है। इसने टेस्ट क्रिकेट के महत्व को बढ़ा दिया है। यह दर्शाता है कि अगर आप अच्छी पिचें तैयार करते है, तो टेस्ट क्रिकेट न केवल जीवित रह सकता है, बल्कि फल-फूल भी रह सकता है।'

गौर है कि कोहली ने 123 मैच खेलकर 30 शतक और 31 अर्धशतक सहित 9230 रन बनाने के बाद लाल गेंद वाले क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह इस प्रारूप के आधुनिक युग के महानतम खिलाड़ियो में से एक है और उन्होंने कई ऐसी पारिया खेली है जो भारतीय प्रशंसको के जेहन में लंबे समय तक ताजी रहेंगी।