स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही वनडे सीरीज निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के बीच 1-1 की बराबरी के बाद तीसरा और अंतिम मुकाबला अब विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का रोमांच इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लगातार दो शतक लगाने के बाद सेंचुरी की हैट्रिक के करीब हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे कोहली इस मैच में भारत की जीत और सीरीज कब्जाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

निर्णायक मुकाबला: दोनों टीमों का होगा कड़ा इम्तिहान

टेस्ट सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया वनडे सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका 50 ओवर फॉर्मेट में बढ़त हासिल कर भारत को दोहरी निराशा देना चाहेगी। 6 दिसंबर को खेले जाने वाले इस निर्णायक मुकाबले में दोनों टीमों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

विराट कोहली: फॉर्म में वापसी और हैट्रिक का मौका

भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें इस मैच में खासतौर पर विराट कोहली पर टिकी होंगी। कोहली ने रांची में 135 और रायपुर में 102 रन की यादगार पारियां खेलते हुए लगातार दो शतक जड़े। उनकी इस लय ने भारत की बल्लेबाजी को मजबूती दी है। पहले वनडे में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गए कोहली एक बार फिर इस निर्णायक मुकाबले में बड़ा स्कोर बनाकर सीरीज को भारत की झोली में डाल सकते हैं।

विशाखापत्तनम: कोहली का पसंदीदा मैदान

विराट कोहली का रिकॉर्ड विशाखापत्तनम में बेहद शानदार रहा है। उन्होंने यहां अब तक खेले गए 7 वनडे मुकाबलों में 97.83 की औसत से 587 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक भी शामिल हैं। एक बार वे 99 रन पर आउट होकर शतक से चूक गए थे, जबकि एक पारी में उन्हें डक झेलना पड़ा। इसके बावजूद यह मैदान उनके सफल वेन्यू में से एक माना जाता है।

करीब तीन साल बाद वापसी

कोहली ने इस मैदान पर अपना आखिरी वनडे 19 मार्च 2023 को खेला था। लगभग तीन साल बाद वे दोबारा इसी स्टेडियम में उतरने जा रहे हैं। आलोचकों को चुप करा चुके कोहली इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली बार यहां वनडे खेलेंगे। इससे पहले वे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ इस मैदान पर दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं।

विशाखापत्तनम में कोहली का वनडे रिकॉर्ड

20 अक्टूबर 2010 vs ऑस्ट्रेलिया – 118 रन

2 दिसंबर 2011 vs वेस्टइंडीज – 117 रन

24 नवंबर 2013 vs वेस्टइंडीज – 99 रन

29 अक्टूबर 2016 vs न्यूज़ीलैंड – 65 रन

24 अक्टूबर 2018 vs वेस्टइंडीज – 157* रन

18 दिसंबर 2019 vs वेस्टइंडीज – 0

19 मार्च 2023 vs ऑस्ट्रेलिया – 31 रन