नई दिल्ली : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत के साथ ही खिताबी जंग के अलावा एक दिलचस्प व्यक्तिगत मुकाबला भी चर्चा में है। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर के पास इस टूर्नामेंट में भारत के दिग्गज विराट कोहली का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है।

विराट कोहली का रिकॉर्ड अब भी स्वर्ण मानक

विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में अब तक के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली ने नौ संस्करणों में खेले गए 35 मैचों में 1,292 रन बनाए हैं। उनके नाम 15 अर्धशतक दर्ज हैं और सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 89 रन रहा है। बड़े मंच पर निरंतर प्रदर्शन कोहली की पहचान रही है और इसी वजह से उनका यह रिकॉर्ड वर्षों से अटूट बना हुआ है।

जोस बटलर इतिहास के करीब

हालांकि अब यह रिकॉर्ड गंभीर खतरे में है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 31 मैचों में 1,013 रन बना चुके हैं। बटलर के खाते में पांच अर्धशतक और एक शतक शामिल है। कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें केवल 279 रन और चाहिए। अगर इंग्लैंड टूर्नामेंट में लंबा सफर तय करता है, तो बटलर के पास यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने का पूरा मौका होगा।

टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में टॉप रन-स्कोरर्स की सूची इस प्रकार है:

विराट कोहली – 1,292 रन (35 मैच)

रोहित शर्मा – 1,220 रन (47 मैच)

महेला जयवर्धने – 1,016 रन (31 मैच)

जोस बटलर – 1,013 रन (31 मैच)

डेविड वॉर्नर – 984 रन (41 मैच)

नेपाल के खिलाफ इंग्लैंड की प्लेइंग 11 घोषित

इंग्लैंड ने अपने ग्रुप स्टेज के पहले मुकाबले के लिए नेपाल के खिलाफ प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी संतुलित नजर आ रही है, जिसमें बटलर पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी होगी।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11:

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड

