कोलंबो : न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मैच के बाद शुक्रवार रात घर चले जाएंगे ताकि अपने दूसरे बच्चे के जन्म के लिए अपनी पत्नी के साथ रह सकें। न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने कहा कि टीम के सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन के आधार पर हेनरी टूर्नामेंट में वापस आ सकते हैं।

हेड कोच रॉब वाल्टर हेनरी के जाने के सपोर्ट में थे। वाल्टर ने एक बयान में कहा, 'सबसे पहले हम सभी मैट और होली के दूसरे बच्चे के आने पर बहुत उत्साहित हैं। यह उनके परिवार के लिए बहुत खास पल है और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।' अगर न्यूजीलैंड शुक्रवार को इंग्लैंड को हरा देता है तो वह सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। अगर वे हार जाते हैं, तो उनका सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन शनिवार को को-होस्ट श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले सुपर एट्स मैच पर निर्भर करेगा।

वाल्टर ने आगे कहा, 'अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि टीम और मैट के लिए सब ठीक रहेगा और हम उसे कॉम्पिटिशन के आखिरी फेज में वापस मुकाबला करते हुए देखेंगे।'