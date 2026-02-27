स्पोर्ट्स डेस्क : विल जैक्स और रेहान अहमद के हरफनमौला खेल के दम पर इंग्लैंड ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ मुकाबले में शुक्रवार को यहां हार के कगार से वापसी करते हुए न्यूजीलैंड पर चार विकेट से शानदार जीत दर्ज की। जैक्स ने चार ओवर में 23 रन देकर दो विकेट और रेहान ने तीन ओवर में 28 रन देकर दो विकेट लेने बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए सातवें विकेट के लिए 16 गेंद में 44 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। 'प्लेयर ऑफ द मैच' जैक्स ने 18 गेंद में नाबाद 32 रन की ताबड़तोड़ पारी जबकि रेहान ने सात गेंद में नाबाद 19 रन बनाये। न्यूजीलैंड को सात विकेट पर 159 रन पर रोकने के बाद इंग्लैंड ने तीन गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। इस नतीजे के साथ पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जीवित रहीं। अब उसे शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी, जहां नेट रन रेट भी अहम भूमिका निभाएगा।



इंग्लैंड पहले ही ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। लक्ष्य का पीछा करते समय इंग्लैंड की टीम 17 ओवर में छह विकेट पर 117 रन बनाकर संकट में फंसी हुई थी और उसे आखिरी 18 गेंदों पर 43 रन की दरकार थी। टूर्नामेंट में चौथी बार मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गये जैक्स और रेहान ने 18वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स पर 22 रन बटोरकर मैच का रुख पलट दिया और समीकरण 12 गेंदों में 21 रन पर ला दिया। इस जोड़ी ने कप्तान मिचेल सैंटनर के ओवर से 16 रन जुटाकर इंग्लैंड को निर्णायक बढ़त दिला दी और इंग्लैंड ने तीन गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले जैक्स और रेहान के साथ आदिल रशीद (28 रन पर दो विकेट) की स्पिनरों की तिकड़ी ने अच्छी शुरुआत के बाद न्यूजीलैंड को बड़ स्कोर खड़ा करने से रोक दिया। पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली न्यूजीलैंड को किसी बल्लेबाज ने बड़ी पारी नहीं खेली।



ग्लेन फिलिप्स (28 गेंदों पर 39 रन), टिम सिफर्ट (25 गेंदों पर 35 रन) और फिन एलेन (19 गेंदों पर 29 रन) ने बल्ले से अहम योगदान दिये। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही, जब मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने-अपने पहले ओवर में विकेट लेकर स्कोर दो रन पर दो विकेट कर दिया। अनुभवी जोस बटलर 10वीं बार टी20 अंतरराष्ट्रीय में खाता खोले बिना आउट हुए। वह इस प्रारूप में सबसे ज्यादा बाद शून्य पर आउट होने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ी बन गये। पाकिस्तान के खिलाफ शतक जमाने वाले कप्तान हैरी ब्रूक (24 गेंदों पर 26 रन) ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने उन्हें टर्न के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पवेलियन भेज दिया। चौथे विकेट में भी फिलिप्स का अहम योगदान रहा। उन्होंने डीप मिडविकेट पर जैकब बेथेल (16 गेंदों पर 21 रन) का शानदार कैच लपका।



फिलिप्स ने आगे की ओर डाइव लगाते हुए जमीन से कुछ इंच ऊपर गेंद को थामा। नौवें ओवर में 58 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड मुश्किल में दिख रहा था, लेकिन टॉम बैंटन और सैम कुरेन ने पारी को संभाले रखा, जबकि न्यूजीलैंड ने दोनों छोर से स्पिन आक्रमण जारी रखा। पांचवें विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी के बाद न्यूजीलैंड को सफलता मिली। रचिन रविंद्र ने पहले कुरेन को और फिर बैंटन को आउट कर न्यूजीलैंड को बढ़त दिला दी। लेकिन विल जैक्स और रेहान अहमद की योजनाएं कुछ और ही थीं। इससे पहले तेज गेंदबाजों की शुरुआती पिटाई के बाद इंग्लैंड के स्पिनरों ने बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर शिकंजा कस दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में आग उगलने वाले जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत मेडन ओवर से की। इस ओवर में अंपायर ने सीफर्ट को कैच आउट दिया, लेकिन टीवी रिप्ले में साफ हुआ कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी और फैसला पलट दिया गया।



लियाम डॉसन ने भी दूसरे ओवर में सीफर्ट और फिन एलेन को बांधे रखा, लेकिन सीफर्ट ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप कर चौका जड़कर दबाव तोड़ा। दूसरे छोर से आर्चर ने शानदार गति और स्विंग के साथ गेंदबाजी की लेकिन एलेन ने उनकी धीमी गेंद पर मिड-ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। एलेन लय में नजर आने लगे और डॉसन के खिलाफ सीधा मैदान के ऊपर एक और शानदार छक्का लगाया। साथी बल्लेबाज से प्रेरित होकर सीफर्ट ने भी आर्चर पर हमला बोला, लगातार दो चौके जड़े और फिर मिडविकेट के ऊपर से छक्का लगाया।



न्यूजीलैंड ने लय पकड़ ली थी, जिसके बाद ब्रूक ने कुरेन को आक्रमण पर लगाया। एलेन ने उनका स्वागत मिडविकेट के ऊपर से छक्के के साथ किया और पावरप्ले के अंत तक न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 54 रन पहुंच गया। इसके बाद रशीद को गेंद सौंपी गई और सीफर्ट ने उनका भी स्वागत लॉन्ग-ऑन के ऊपर छक्के से किया। लेकिन अगली ही गेंद पर रशीद ने बल्लेबाज को चकमा दिया और जोस बटलर ने शानदार स्टंप कर सीफर्ट की पारी का अंत किया। जैक्स ने अगले ओवर में एलेन को चलता किया।



एलेन ने हल्का शॉट खेला और डीप मिडविकेट पर जैकब बेथेल को आसान कैच थमा बैठे। फिलिप्स ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैक्स ने उन्हें बोल्ड कर न्यूजीलैंड की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सैंटनर (नाबाद नौ) ने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ टीम के स्कोर को 160 रन के करीब पहुंचाया।