नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली हाल ही में ICC वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर एक बनकर लौटे थे, लेकिन अब उनका यह ताज लंबा नहीं टिकने वाला लगता है। न्यूजीलैंड के धुरंधर बल्लेबाज डेरिल मिचेल बस एक अंक की दूरी पर कोहली को पछाड़ सकते हैं। कोहली के हालिया प्रदर्शन और रैंकिंग अपडेट ने यह दर्शाया है कि तीसरे वनडे मैच में ही नई रैंकिंग तय हो सकती है।

शानदार फॉर्म में लौटे कोहली

विराट कोहली ने अक्टूबर 2025 से अपने वनडे करियर में शानदार वापसी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में नाबाद अर्धशतक से शुरुआत करते हुए, उन्होंने लगातार चार मैचों में 50 से अधिक रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर कोहली ने फिर से नंबर वन का ताज हासिल किया।

इस लगातार प्रदर्शन के चलते उनके 785 रेटिंग पॉइंट्स के साथ यह दूसरी बार हुआ है जब उन्होंने 2021 के बाद नंबर 1 वनडे बल्लेबाज का स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ कोहली वनडे में 11वीं बार नंबर 1 बल्लेबाज बने और कुल 825 दिनों तक यह मुकाम बनाए रखा — किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए सबसे लंबा रिकॉर्ड।

डेरिल मिचेल ने बढ़ाई चुनौती

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल फिलहाल विराट कोहली से सिर्फ एक अंक पीछे हैं। मिचेल ने पहले वनडे में 71 गेंदों पर 84 रन बनाए, जिससे वह रैंकिंग में तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंचे। इसके बाद दूसरे वनडे में उन्होंने नाबाद 131 रन की धमाकेदार पारी खेली।

इस नजदीकी मुकाबले के चलते तीसरे वनडे का नतीजा ही तय करेगा कि नंबर वन बल्लेबाज कौन होगा। कोहली और मिचेल के बीच केवल एक पॉइंट का अंतर है, इसलिए हर रन की अहमियत और बढ़ गई है।

रोहित शर्मा की स्थिति

इस बीच, भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा रैंकिंग में दो स्थान नीचे खिसककर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय क्रिकेट में स्टार खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा और रोमांचित होती जा रही है।

कोहली का दबदबा

विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपने दबदबे को दोबारा साबित किया है। अक्टूबर 2013 में पहली बार नंबर 1 बनने के बाद, उन्होंने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के जरिए इसे दोबारा हासिल किया। उनके इस सफर ने उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची में मजबूती से स्थापित किया है।