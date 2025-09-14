नई दिल्ली : भारत रविवार को दुबई में एशिया कप (Asia Cup 2025) के ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान से (India vs Pakistan) भिड़ने के लिए तैयार है। (Virat Kohli) के कोच राजकुमार शर्मा (Rajkumar Sharma) ने टीम इंडिया (Team India) के विजयी होने का वादा किया है। शर्मा ने कहा, 'भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम से कहीं बेहतर है। मुझे यकीन है कि भारतीय टीम यह मैच जीतेगी। भारतीय टीम बहुत संतुलित है और मैं टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।' दोनों टीमें अपने-अपने शुरुआती मैचों में शानदार जीत के बाद इस मुकाबले में उतर रही हैं। भारत ने अपने पहले मैच में मेजबान UAE पर 9 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से आसानी से हराया था।

यह नतीजा रविवार के मुकाबले को सुपर 4 की दौड़ में अहम बनाता है। यहां जीत न केवल गर्व का विषय बनती है, बल्कि शुरुआती क्वालीफिकेशन की संभावनाओं को भी मजबूत करती है। वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 पुरुष टी20आई क्रिकेट टीम भारत मौजूदा विश्व और महाद्वीपीय चैंपियन है। वे आठ खिताबों के साथ एशिया कप के इतिहास में सबसे सफल टीम भी हैं। सूर्यकुमार यादव UAE में होने वाले एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जबकि शुभमन गिल उनके उप-कप्तान होंगे। इस टीम में फॉर्म में चल रहे युवा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, इंडियन प्रीमियर लीग के स्टार रिंकू सिंह और जितेश शर्मा, और जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाली एक मजबूत गेंदबाजी इकाई भी शामिल है।

टी20आई रैंकिंग में सातवें स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले भी दो बार एशिया कप जीत चुकी है और सलमान अली आगा की कप्तानी में तीसरा खिताब जीतने की कोशिश में है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर रखा गया है, लेकिन पाकिस्तानी टीम में अभी भी फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों के साथ हर क्षेत्र में काफी दमखम है।

भारत बनाम पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता टी20आई प्रारूप में 13 बार खेली गई है जिसमें भारत 9-3 से आगे है। पाकिस्तान की तीन जीत में से एक दुबई में 2022 एशिया कप में आई थी। भारत ने 2024 टी20 विश्व कप में पिछली बार जब दोनों टीमें मिली थीं तो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान को 6 रनों से हराया था। बुमराह ने एक जादुई स्पेल डालकर मैच का रुख पलट दिया था, जब पाकिस्तान जीत का स्पष्ट दावेदार लग रहा था। एशिया कप के मंच पर भारत और पाकिस्तान एकदिवसीय और टी20I दोनों प्रारूपों में 19 बार भिड़ चुके हैं। भारत ने 10 जीते हैं, पाकिस्तान ने छह और तीन मैच रद्द हो गए थे।