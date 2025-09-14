स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का बहु-चर्चित मुकाबला आज शाम 8 बजे से दुबई (Dubai) के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना आईसीसी टूर्नामेंट में दिखाई देगी जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारत ने एशिया कप की शुरूआत UAE को शानदार तरीके से हराकर की है जबकि पाकिस्तान ने भी ओमान पर बड़ी जीत दर्ज की थी। आइए मैच से पहले दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट, मौसम और संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं।

हेड टू हेड (टी20 इंटरनेशनल)

कुल मैच - 13

भारत - 10 जीत

पाकिस्तान - 3 जीत

हेड टू हेड (एशिया कप)

कुल मैच - 19

भारत - 10 जीत

पाकिस्तान - 6 जीत

नोरिजल्ट - 3

पिच रिपोर्ट

पिच नतीजे को प्रभावित कर सकती है। इस बेहद दबाव वाले मुकाबले के लिए एक केंद्रीय पिच तैयार की गई है। UAE के खिलाफ भारत के पहले मैच के बाद ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कहा था कि पिच पहले से ही धीमी हो रही है जिससे स्पिनरों को मदद मिलने की संभावना है। जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, स्पिन की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। शाम को ओस पड़ने की संभावना के साथ टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकता है।

मौसम

दुबई में हमेशा की तरह मौसम भी अपनी भूमिका निभाएगा। शहर में दिन के समय तापमान 39°C से नीचे रहने की उम्मीद है और नमी 44°C के आसपास रहेगी। बारिश का कोई खतरा नहीं है लेकिन खिलाड़ियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हवा की गति 33 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। रात का तापमान लगभग 30°C रहेगा।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद