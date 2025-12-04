स्पोर्ट्स डेस्क: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शानदार शतक जड़ने के बाद विराट कोहली ने ICC ODI रैंकिंग में जोरदार वापसी की है। विंटेज कोहली की झलक दिखाने वाली इस पारी ने न सिर्फ भारत की जीत की नींव रखी, बल्कि रैंकिंग में भी बड़ा उतार-चढ़ाव कराया। ICC द्वारा जारी ताज़ा पुरुष ODI बल्लेबाजी रैंकिंग (30 नवंबर 2025) में विराट एक पायदान ऊपर चढ़कर टॉप-5 में लौट आए हैं।

रोहित शर्मा फिर नंबर-1

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 783 रेटिंग के साथ लगातार नंबर-1 स्थान पर बने हुए हैं। बड़े मैचों में उनकी निरंतरता और दबाव में खेलने की क्षमता उन्हें शीर्ष पर बनाए हुए है।

मिशेल दूसरे, जदरान तीसरे नंबर पर

डैरिल मिशेल 766 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं। यह साल उनके करियर का सबसे बेहतरीन फॉर्म वाला दौर साबित हुआ है। अफगानिस्तान के स्टार युवा बल्लेबाज इब्राहिम जदरान 764 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं—जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।

विराट चौथे पर पहुंचे, शुभमन गिल पांचवें नंबर पर

विराट कोहली के शतक का सीधा असर शुभमन गिल की रैंकिंग पर पड़ा है। विराट को +1 की बढ़त मिली है और वे 751 रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर आ गए हैं। शुभमन गिल एक स्थान गिरकर अब 738 रेटिंग के साथ पांचवें नंबर पर हैं।

विराट की करियर-बेस्ट रेटिंग 909 (इंग्लैंड, 2018) रही है। मौजूदा फॉर्म को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले मैचों में विराट टॉप-3 में भी छलांग लगा सकते हैं।

ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग (टॉप-5)

रोहित शर्मा (भारत) – 783

डैरिल मिशेल (न्यूजीलैंड) – 766

इब्राहिम जदरान (अफगानिस्तान) – 764

विराट कोहली (भारत) – 751

शुभमन गिल (भारत) – 738