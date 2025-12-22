स्पोर्ट्स डेस्क : एडिलेड टेस्ट में करारी हार के बाद इंग्लैंड की मुश्किलें सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहीं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम की टीम पर जमकर निशाना साधा है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर अखबार द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ने इंग्लैंड की चर्चित आक्रामक रणनीति Bazball का मज़ाक उड़ाते हुए उसे “मृत” घोषित कर दिया।

बैक पेज पर छपी Bazball की ‘श्रद्धांजलि’

अख़बार ने अपने बैक पेज पर एक व्यंग्यात्मक मॉक ऑबिचुएरी (श्रद्धांजलि लेख) छापा, जिसमें लिखा गया— 'Bazball की याद में, जिसकी मृत्यु 21 दिसंबर 2025 को ओवल में हुई। ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स द्वारा गहराई से शोक व्यक्त किया गया, लेकिन सच कहें तो किसी और ने नहीं। RIP। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ तीन मैच और 11 दिन में एशेज जीत ली।' इस तीखे तंज ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी और इंग्लैंड की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए।

एडिलेड टेस्ट ने तोड़ा इंग्लैंड का एशेज सपना

21 दिसंबर को खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 82 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सीरीज़ में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली और एशेज ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इंग्लैंड की ओर से जो रूट, ओली पोप और जॉनी बेयरस्टो जैसे बल्लेबाज़ बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे।

रणनीति पर उठे गंभीर सवाल

पूरी सीरीज में इंग्लैंड के बल्लेबाज समय बिताने के बजाय लगातार आक्रमण करने के चक्कर में विकेट गंवाते रहे। पर्थ टेस्ट हो या गुलाबी गेंद वाला एडिलेड टेस्ट, हर जगह धैर्य की कमी साफ दिखी। आलोचकों का मानना है कि बेन डकेट, जैक क्रॉली और हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी विदेशी परिस्थितियों में Bazball रणनीति को सही ढंग से लागू नहीं कर पाए।

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों का कहर

ऑस्ट्रेलिया की ओर से तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने घातक गेंदबाज़ी करते हुए इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी। कप्तान पैट कमिंस की वापसी ने टीम को और मजबूती दी। वहीं अनुभवी बल्लेबाज़ स्टीव स्मिथ की अनुपस्थिति के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड को हर विभाग में पछाड़ दिया। स्पिनर नेथन लायन की कमी भी ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा नहीं खली।

स्टोक्स ने मानी हार, हर विभाग में पिछड़ी टीम

मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने स्वीकार किया कि उनकी टीम बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी और रणनीति—तीनों में ऑस्ट्रेलिया से पीछे रही। उन्होंने माना कि आक्रामक खेल के चक्कर में जरूरी मौके गंवाए गए।

एशेज के साथ दफन हुआ Bazball का जादू?

कभी घरेलू मैदानों पर विपक्षी टीमों को दबाव में डालने वाली रणनीति, अब इंग्लैंड के लिए ही बोझ बनती नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के इस तंज के बाद साफ हो गया है कि बेन स्टोक्स का एशेज जीतने का सपना और ब्रेंडन मैकुलम की आक्रामक सोच फिलहाल आलोचनाओं के घेरे में है। अब सभी की निगाहें बॉक्सिंग डे टेस्ट पर टिकी हैं, जहां इंग्लैंड अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है।