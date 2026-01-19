स्पोर्ट्स डेस्क : भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे में विराट कोहली ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की, लेकिन यह कारनामा टीम इंडिया की हार के साथ जुड़ा रहा। रन चेज़ के दौरान कोहली ने 124 रनों की शानदार पारी खेलते हुए अपना 54वां वनडे शतक पूरा किया, हालांकि भारत यह मुकाबला जीत नहीं सका। इस पारी के साथ ही कोहली ने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल का एक अनचाहा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

रन चेज़ में हार के बावजूद कोहली का बड़ा रिकॉर्ड

आधुनिक दौर के ‘चेज़मास्टर’ कहे जाने वाले विराट कोहली ने असफल रन चेज़ में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यह कोहली का हार में आया पांचवां वनडे शतक था, जिससे उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। गेल के नाम इस सूची में चार शतक दर्ज थे, जो लगभग सात साल से कायम था।

कोहली अब तक असफल रन चेज़ में 57 पारियों में 2145 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका औसत 38.3 का रहा है। वहीं क्रिस गेल ने ऐसी परिस्थितियों में 84 पारियों में 2409 रन बनाए थे, लेकिन उनका औसत 28.67 रहा।

तीसरे वनडे में फिर दिखी ‘वन मैन आर्मी’ वाली तस्वीर

तीसरे वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने 108 गेंदों में 124 रन ठोके। नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने अर्धशतक जरूर लगाए, लेकिन अंतिम ओवरों में कोहली को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। नतीजतन भारत की टीम चार ओवर शेष रहते 296 रन पर ऑलआउट हो गई और मुकाबला 41 रनों से हार गई।

हार में आए कोहली के सभी वनडे शतक

हार में शतक लगाने की यह कहानी कोहली के करियर में नई नहीं है। 2014 में नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 293 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 123 रन बनाए, लेकिन भारत 268 पर सिमट गया। जनवरी 2016 में कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली ने 106 रन ठोके, शिखर धवन के शतक के बावजूद टीम 323 पर ऑलआउट हो गई। अक्टूबर 2018 में पुणे में वेस्टइंडीज के खिलाफ 284 रन के लक्ष्य में कोहली का 107 रन भी जीत नहीं दिला सका। 2019 में रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 314 रन के पीछा में कोहली ने 123 रन बनाए, लेकिन भारत 281 पर रुक गया। अब इस सूची में तीसरे वनडे की 124 रन की पारी भी जुड़ गई है।

ग्रांट फ्लावर को भी छोड़ा पीछे, तेंदुलकर अब भी शीर्ष पर

इस पारी के साथ कोहली ने असफल रन चेज़ में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में जिम्बाब्वे के ग्रांट फ्लावर को भी पीछे छोड़ दिया। फ्लावर के नाम 2027 रन थे। हालांकि इस सूची में शीर्ष पर अब भी सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 101 पारियों में 3107 रन बनाए हैं।

