स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के दो सबसे प्रतिष्ठित नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए अब घरेलू क्रिकेट ही टीम इंडिया में बने रहने का रास्ता तय करेगा। टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास लेने के बाद दोनों खिलाड़ी केवल वनडे क्रिकेट पर केंद्रित हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने स्पष्ट कर दिया है कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, उन्हें घरेलू प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन दिखाना होगा। यह नीति भारतीय क्रिकेट की नई दिशा का संकेत है, जिसमें अनुभव और फिटनेस के साथ निरंतरता को प्राथमिकता दी जा रही है।

बोर्ड का स्पष्ट संदेश: घरेलू प्रदर्शन से ही चयन

BCCI और टीम प्रबंधन ने कोहली और रोहित दोनों को यह साफ़ बता दिया है कि अगर वे वनडे टीम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। दोनों खिलाड़ियों के टेस्ट और टी20 प्रारूप से संन्यास लेने के बाद चयनकर्ता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका मैच फिटनेस स्तर बरकरार रहे। बोर्ड सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि खिलाड़ियों की उपलब्धता और प्रदर्शन पर नज़र रखी जाएगी, ताकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।

विजय हजारे ट्रॉफी बनेगी अहम पड़ाव

संभावना जताई जा रही है कि कोहली और रोहित की घरेलू वापसी की शुरुआत 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी से हो सकती है। यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका (3-9 दिसंबर) और न्यूजीलैंड (11 जनवरी से शुरू) के बीच वनडे सीरीज़ों के बीच आयोजित होगा। सूत्रों के अनुसार, रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है, जबकि कोहली के खेलने को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। अगर कोहली इसमें हिस्सा लेते हैं, तो यह उनके लिए घरेलू मैदान पर वापसी का बड़ा कदम होगा।

रोहित की तैयारी और फिटनेस पर फोकस

रोहित शर्मा फिलहाल मुंबई की शरद पवार इनडोर अकादमी में अभ्यास कर रहे हैं और 26 नवंबर से शुरू होने वाले सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में भी खेलने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार जनवरी में लगभग 10 साल बाद मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की व्यस्तता के कारण घरेलू मैचों में खेलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब वह घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं।

कोहली की स्थिति और चयन समिति की सोच

विराट कोहली, जो इस समय लंदन में रह रहे हैं, ने पिछले सत्र में 12 साल बाद दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में खेला था। चयन समिति अध्यक्ष अजीत अगरकर ने पहले ही कहा था कि सभी सीनियर खिलाड़ियों को खाली समय में घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए ताकि वे लय और फिटनेस बनाए रख सकें। अगरकर का मानना है कि घरेलू क्रिकेट ही खिलाड़ियों को लंबे ब्रेक के बाद मैच फिटनेस दिलाने का सबसे बेहतर तरीका है।

2027 विश्व कप पर दीर्घकालिक दृष्टि

अगरकर ने यह भी स्पष्ट किया कि कोहली और रोहित किसी “ट्रायल” पर नहीं हैं। उन्होंने कहा, “दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। अगर वे अगले दो साल तक फिट और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो चयन में कोई बाधा नहीं होगी।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि 2027 विश्व कप अभी दूर है, और टीम का स्वरूप तब तक कई बदलावों से गुजरेगा।