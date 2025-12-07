स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाज़ी के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है। कैफ ने कहा कि अगर भारत को 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतना है, तो इन दोनों दिग्गजों की मौजूदगी बेहद जरूरी होगी।

कैफ ने क्यों की विराट-रोहित की तारीफ

कैफ ने कहा कि कोहली ने जिस आक्रामक अंदाज में लगातार दो शतक जमाए और तीसरे मैच में भी दमदार बल्लेबाज़ी की, वह इस बात का सबूत है कि वह 2027 वर्ल्ड कप से आगे भी खेल सकते हैं। उन्होंने कहा— “किसी भी हालत में, रोहित और विराट के बिना आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। दोनों भारत की रीढ़ हैं।”

सीरीज में विराट-रोहित का जलवा

विराट कोहली ने 3 मैचों में 302 रन बनाए—दो शतक और एक अर्धशतक शामिल। रोहित शर्मा ने 146 रन बनाए, जिसमें दो महत्वपूर्ण फिफ्टी और यशस्वी जायसवाल के साथ 155 रन की साझेदारी शामिल रही।

कैफ का रोहित के ‘नए अवतार’ पर बयान

कैफ ने बताया कि रोहित इस सीरीज में ज्यादा शांत, समझदार और लंबे इनिंग्स खेलने वाले मूड में दिखाई दिए। उन्होंने कहा— “रोहित अब अपनी विकेट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और बड़ी पारी खेलने की सोच रहे हैं।”

आगे कब खेलेंगे विराट और रोहित?

दोनों दिग्गज, जो पहले ही T20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, अब 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में दिखाई देंगे।