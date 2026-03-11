स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत से हार के एक हफ्ते बाद न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपेक्षाकृत दूसरी पंक्ति की टीम चुनी है। यह सीरीज 15 मार्च से शुरू होगी। टीम के कई प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जबकि कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिला है।

सीरीज में साझा कप्तानी की जिम्मेदारी

इस सीरीज में कप्तानी की जिम्मेदारी दो खिलाड़ियों के बीच बांटी गई है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम को फाइनल तक पहुंचाने वाले कप्तान मिचेल सैंटनर पहले तीन टी20 मैचों में टीम की कमान संभालेंगे। इसके बाद अंतिम दो मैचों में टॉम लैथम कप्तानी करते नजर आएंगे।

तीन खिलाड़ियों को मिलेगा टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू

इस सीरीज में न्यूजीलैंड ने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। कटेने क्लार्क, निक केली और जेडेन लेनॉक्स को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल सकता है। इनमें से क्लार्क और लेनॉक्स को आखिरी दो मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है, जबकि निक केली पहले ही डेब्यू कर सकते हैं।

केन विलियमसन के कजिन डेन क्लेवर की वापसी

टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज डेन क्लेवर की भी वापसी हुई है, जो पूर्व कप्तान केन विलियमसन के कजिन हैं। क्लेवर सीरीज के आखिरी दो मैचों में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, जबकि शुरुआती तीन मुकाबलों में डेवोन कॉनवे विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे।

टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले कई खिलाड़ियों को आराम

न्यूजीलैंड ने इस सीरीज के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाले कई खिलाड़ियों को आराम दिया है। आराम पाने वाले खिलाड़ियों में टिम सिफर्ट, फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मैट हेनरी और जैकब डफी जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से कई खिलाड़ी जल्द शुरू होने वाले IPL 2026 में भी खेलते नजर आएंगे।

युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका

न्यूजीलैंड के चयनकर्ता गैविन लार्सन ने कहा कि टीम चयन में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार क्रिकेट खेलने की वजह से कुछ खिलाड़ियों को आराम देना जरूरी था। इससे युवा खिलाड़ियों को टीम में जगह बनाने का मौका मिलेगा और नए वर्ल्ड कप चक्र की शुरुआत भी हो सकेगी। मिडिल ऑर्डर में बेवन जैकब्स को भी खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। उन्होंने टी20 सुपर स्मैश में लगातार पांच अर्धशतक लगाए थे।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड की टी20 टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान 1-3), कटेने क्लार्क (4-5), जोश क्लार्कसन, डेन क्लेवर (विकेटकीपर 4-5), डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर 1-3), लॉकी फर्ग्यूसन (2-3), जैक फौल्क्स, बेवन जैकब्स, काइल जैमीसन, निक केली, टॉम लैथम (कप्तान 4-5), जेडेन लेनॉक्स (4-5), कोल मैककॉन्ची, जिमी नीशम, टिम रॉबिन्सन, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, ईश सोढ़ी।