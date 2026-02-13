नई दिल्ली : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच में नामीबिया को 93 रन से हराने के बाद भारत रविवार को कोलंबो में अपने कट्टर विरोधी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अगले मैच को लेकर उत्साहित है। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भारत के स्पिनरों पर भरोसा जताया। उन्होंने यह भी माना कि उनकी टीम पड़ोसी देशों से आगे है।

चक्रवर्ती ने JioHotstar के 'मैच सेंटर लाइव' पर बात करते हुए कहा, 'हमारे पास एक मजबूत स्पिन अटैक है और मुझे लगता है कि हम उनसे आगे हैं। वे लगातार इन हालात में खेल रहे हैं, इसलिए उन्हें जान-पहचान के मामले में फायदा हो सकता है। लेकिन एक ग्रुप के तौर पर हमने उनसे बेहतर खेला है और हम अच्छी तरह तैयार हैं। जब भी आप वर्ल्ड कप में किसी भी विरोधी टीम के साथ खेल रहे हों, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। आपको यकीन होना चाहिए कि आप दुनिया में सबसे अच्छे हैं; तभी आप सबसे बड़े मौकों पर अच्छा करते हैं।'

बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ने ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की जबरदस्त हाफ-सेंचुरी की मदद से 209/9 का मजबूत स्कोर बनाया। किशन ने सिर्फ 24 गेंदों पर 61 रन बनाए जबकि पांड्या ने 28 गेंदों पर 52 रन बनाए। नामीबिया के कप्तान गेराल्ड इरास्मस ने चार विकेट लेकर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन भारत के तेज मिडिल-ऑर्डर ने एक मुश्किल टोटल पक्का कर दिया। नामीबिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की, पावरप्ले के आखिर में 57/1 पर पहुंचकर भारतीय गेंदबाजों पर कुछ देर के लिए दबाव डाला। हालांकि, स्पिनरों के आने के बाद मोमेंटम काफी बदल गया।

वरुण चक्रवर्ती ने अहम दो ओवर में 3/7 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल (2/20) और हार्दिक पांड्या (2/21) ने दबाव बनाए रखा। नामीबिया आखिरकार 18.2 ओवर में 116 रन पर आउट हो गई जिससे भारत को बड़ी जीत मिली। इंडिया की शानदार जीत के बाद चक्रवर्ती ने कहा, 'इंटरनेशनल लेवल पर मेरे पास अपनी रिदम वापस पाने के लिए जगह नहीं है। मुझे पहली ही बॉल से रिदम में आने की जरूरत है। मैं इस पर लंबे समय से काम कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पहली बॉल आसान हो। पहली बॉल से ही मुझे टारगेट पर रहना होगा। मैंने अपने वेरिएशन को तेज बनाने पर भी काम किया है ताकि बैट्समैन को रिएक्ट करने के लिए कम समय मिले। मैं अपने ओवरस्पिन पर काम कर रहा हूं। जब ओवरस्पिन सही तरीके से निकलती है, तो विकेट से तेजी आती है और बॉल पिच से फिसल जाती है।'