स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर लगातार पांचवीं बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पल्लेकेले में खेले गए इस अहम मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार शतक जड़ते हुए मैच का रुख पलट दिया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने हार के बाद खुलकर विश्लेषण किया और माना कि ब्रूक की पारी ने अकेले दम पर मुकाबला छीन लिया। उन्होंने पाकिस्तान की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों पहलुओं पर सवाल उठाए।

पाकिस्तान का स्कोर रहा कम

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 164/9 का स्कोर बनाया। साहिबज़ादा फरहान ने 45 गेंदों पर 63 रन की अहम पारी खेली। बाबर आज़म, फखर ज़मान और शादाब खान ने उपयोगी योगदान दिया, लेकिन टीम 175-180 के संभावित प्रतिस्पर्धी स्कोर तक नहीं पहुंच सकी। वकार यूनिस का मानना है कि इस पिच पर पाकिस्तान को कम से कम 15-20 रन और बनाने चाहिए थे। उनके अनुसार, 175 से ऊपर का लक्ष्य इंग्लैंड पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता था।

इंग्लैंड की गेंदबाजी रही प्रभावी

इंग्लैंड की ओर से लियाम डॉसन ने 3/24 का किफायती स्पेल डाला। जोफ्रा आर्चर (2/32) और जेमी ओवरटन (2/26) ने भी सटीक गेंदबाजी कर पाकिस्तान को बड़े स्कोर से रोका। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर इंग्लैंड ने रन गति पर लगाम लगाई, जिससे पाकिस्तान अंतिम ओवरों में तेजी नहीं पकड़ सका।

शाहीन की शानदार गेंदबाजी बेकार

लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। शाहीन शाह अफरीदी ने 4/30 के दमदार स्पेल से इंग्लैंड को 58/4 पर रोक दिया। वकार यूनिस ने शाहीन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने स्विंग पर निर्भर रहने के बजाय सही लेंथ और एंगल पर ध्यान दिया। हालांकि, बीच के ओवरों में पाकिस्तान अपनी रणनीति पर टिक नहीं सका। स्पिनरों का प्रभाव सीमित रहा और कई मौकों पर आसान रन दिए गए।

ब्रूक का शतक बना टर्निंग पॉइंट

हैरी ब्रूक ने 51 गेंदों में 100 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें 10 चौके और चार छक्के शामिल थे। उन्होंने पहले सैम करन और फिर विल जैक्स के साथ अहम साझेदारियां कीं। वकार यूनिस ने कहा कि ब्रूक ने तीसरे नंबर पर आकर खेल पर पूरा नियंत्रण कर लिया। उनकी बल्लेबाजी में कोई हड़बड़ी नहीं थी और उन्होंने दबाव को मौके में बदला। ब्रूक के आउट होने तक इंग्लैंड जीत के बेहद करीब पहुंच चुका था और अंततः दो विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

फील्डिंग में चूक पड़ी भारी

यूनिस के अनुसार, पाकिस्तान ने फील्डिंग में भी कई गलतियां कीं। जब टीम के पास मैच पर पकड़ थी, तब अतिरिक्त रन देना और मौके गंवाना महंगा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने अनुशासित क्रिकेट खेला, जबकि पाकिस्तान ने दबाव कम होते ही अपनी गति खो दी। यही अंतर दोनों टीमों के बीच निर्णायक साबित हुआ।

सेमीफाइनल की उम्मीदें कमजोर

इस हार के बाद पाकिस्तान के पास दो मैचों में केवल एक अंक है। अब श्रीलंका के खिलाफ जीत से अधिकतम तीन अंक ही मिल सकते हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें अन्य टीमों के परिणामों और नेट रन रेट पर निर्भर रहना होगा। दूसरी ओर, इंग्लैंड चार अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और अब उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा।