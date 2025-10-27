सिडनी: भारत ने तीसरे और आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर सीरीज में शानदार जीत दर्ज की। मैच के बाद जहां सुर्खियां कप्तान रोहित शर्मा की शतकीय पारी (121*) और विराट कोहली की सधी हुई बल्लेबाजी (74*) पर केंद्रित रहीं, वहीं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने कहा कि इस जीत के असली नायक हर्षित राणा थे।

स्टार स्पोर्ट्स के शो ‘फॉलो द ब्लूज़’ पर बोलते हुए आरोन ने कहा, 'सबको रोहित-कोहली शो चाहिए था और वो मिला भी, लेकिन जिसने मंच तैयार किया वो हर्षित राणा था। उस विकेट पर गेंदबाजों के लिए कोई खास मदद नहीं थी, लेकिन उसने लगातार सही लाइन और लेंथ रखकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया।'

हर्षित ने इस मैच में 4 विकेट झटके (4/39) और ऑस्ट्रेलिया की पारी को 236 रनों पर सीमित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने अपने स्पेल में ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श और कैमरन ग्रीन जैसे बड़े नामों को पवेलियन भेजा।

हर्षित का जवाब आलोचकों को

श्रृंखला से पहले हर्षित के चयन पर सवाल उठे थे, लेकिन उन्होंने तीन मैचों में 6 विकेट लेकर आलोचकों को जवाब दिया। आरोन ने कहा, 'हर्षित ने परिपक्वता दिखाई है। उसने गेंद को दोनों तरफ मूव कराया, सटीक स्लोअर गेंदें डालीं और बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। टीम मैनेजमेंट ने उस पर भरोसा किया और उसने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया।'

भारत की जीत

हर्षित की गेंदबाजी के बाद रोहित और विराट की साझेदारी ने भारत को 236 रनों के लक्ष्य तक आसानी से पहुंचाया। दोनों दिग्गजों ने मिलकर 168 रनों की नाबाद साझेदारी की और टीम इंडिया को 9 विकेट से जीत दिलाई।

इस जीत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 1-2 से सम्मानजनक वापसी की।