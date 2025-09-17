Go to
PunjabKesari.in
Other Editions..
Punjab Kesari
Kesari TV
Punjab Kesari Epaper
Navodaya Times
Jagbani
Jagbani TV
Jagbani Epaper
Toggle navigation
Home
Tennis
Cricket
Football
Other Games
Hockey
Chess
Golf
वैशाली नें लगातार दूसरी बार जीता फीडे ग्रांड स्विस का खिताब कैंडिडैट में भी बनाई जगह !
17 Sep-2025
,
Author:
Niklesh Jain
Facebook
Twitter
Linkedin
समरकंद , उज्बेकिस्तान ( निकलेश जैन ) फीडे ग्रांड स्विस 2025 में महिला वर्ग का खिताब भारत की आर वैशाली नें अपने नाम कर लिया है । वैशाली नें लगातार दूसरी बार यह खिताब हासिल करते हुए एक नया इतिहास बना दिया है , इससे पहले आइल ऑफ मैन में उन्होने 2023 में यह खिताब अपने नाम किया था साथ ही वैशाली नें फीडे महिला कैंडिडैट 2026 के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया है ।
बड़ी बात यह है की यह पहला मौका होगा जब भारत से तीन खिलाड़ी दिव्या देशमुख , कोनेरु हम्पी और आर वैशाली फीडे कैंडिडैट में खेलते हुए नजर आएंगी । दिव्या और हम्पी नें विश्व कप के जरिये यह उपलब्धि हासिल की थी ।
वैशाली नें अंतिम राउंड में चीन की पूर्व विश्व चैम्पियन तान ज़्होंगाई से बाजी ड्रॉ खेली जबकि सयुंक्त बढ़त पर चल रही रूस की लागनों काटेरयना को अजरबैजान की फतालिएवा उलविया नें ड्रॉ पर रोका ऐसे में दोनों ही खिलाड़ी वैशाली और काटेरयना 8 अंको पर पहुँच गयी पर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर वैशाली विजेता रही जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली काटेरयना भी कैंडिडैट में जगह बनाने में कामयाब रही । महिला वर्ग में अब तक चीन की जु जिनर, तान ज़्होंगाई और रूस की आलेक्सान्द्रा गोरयाचकिना अपनी जगह बना चुकी है जबकि एक साथ दिसंबर में फीडे सर्किट की विजेता के साथ तय होगा ।फीडे ग्रांड स्विस में तीसरे स्थान पर रही कज़ाकिस्तान की असुबाएवा बीबिसारा फिलहाल इस दौड़ में सबसे आगे चल रही है ।
Vaishali R
Fide Women Grand Prix 2025
Chess
Fide
Hindi ChessBase India
Related News
नीदरलैंड के अनीश गिरि नें जीता फीडे ग्रांड स्विस कैंडिडैट में बनाई जगह
17 Sep-2025
फीडे ग्रांड स्विस Round 1 Report - गुकेश नें जीत से किया आरंभ
09 Sep-2025
समरकंद में फीडे ग्रांड स्विस का आगाज – गुकेश बोले, “यहाँ हर कोई खिताब जीत सकता है”
09 Sep-2025
फीडे ग्रांड स्विस 2025 :निहाल सरीन की जबरदस्त जीत, वैशाली ने 22 चालों में किया कमाल
13 Sep-2025
Latest
Populer
PAK vs UAE: पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से हराया, सुपर-4 के लिए किया क्वालिफाई
नीदरलैंड के अनीश गिरि नें जीता फीडे ग्रांड स्विस कैंडिडैट में बनाई जगह
वैशाली नें लगातार दूसरी बार जीता फीडे ग्रांड स्विस का खिताब कैंडिडैट में भी बनाई जगह !
स्मृति मंधाना ने भारत के लिए वनडे में जड़ा सबसे तेज शतक, ध्वस्त किए कई रिकॉर्ड
IND vs SA : पहले टेस्ट से पूर्व विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अभ्यास सत्र में बहाया पसीना
बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम की घोषणा, AUS के खिलाफ इन प्लेयर्स को मिला मौका
ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 की घोषणा की, देखें टीम
फीफा की ब्राजील फुटबाल परिसंघ को धमकी, ...तो कर सकते हैं निलंबित
Tweets by SportsKesari