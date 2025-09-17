Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
समरकंद , उज्बेकिस्तान ( निकलेश जैन ) फीडे ग्रांड स्विस 2025 में महिला वर्ग का खिताब भारत की आर वैशाली नें अपने नाम कर लिया है । वैशाली नें लगातार दूसरी बार यह खिताब हासिल करते हुए एक नया इतिहास बना दिया है , इससे पहले आइल ऑफ मैन में उन्होने 2023 में यह खिताब अपने नाम किया था साथ ही वैशाली नें फीडे महिला कैंडिडैट 2026 के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया है ।



बड़ी बात यह है की यह पहला मौका होगा जब भारत से तीन खिलाड़ी दिव्या देशमुख , कोनेरु हम्पी और आर वैशाली फीडे कैंडिडैट में खेलते हुए नजर आएंगी । दिव्या और हम्पी नें विश्व कप के जरिये यह उपलब्धि हासिल की थी ।



वैशाली नें अंतिम राउंड में चीन की पूर्व विश्व चैम्पियन तान ज़्होंगाई से बाजी ड्रॉ खेली जबकि सयुंक्त बढ़त पर चल रही रूस की लागनों काटेरयना को अजरबैजान की फतालिएवा उलविया नें ड्रॉ पर रोका ऐसे में दोनों ही खिलाड़ी वैशाली और काटेरयना 8 अंको पर पहुँच गयी पर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर वैशाली विजेता रही जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली काटेरयना भी कैंडिडैट में जगह बनाने में कामयाब रही । महिला वर्ग में अब तक चीन की जु जिनर, तान ज़्होंगाई  और रूस की आलेक्सान्द्रा गोरयाचकिना अपनी जगह बना चुकी है जबकि एक साथ दिसंबर में फीडे सर्किट की विजेता के साथ तय होगा ।फीडे ग्रांड स्विस में  तीसरे स्थान पर रही कज़ाकिस्तान की असुबाएवा बीबिसारा फिलहाल इस दौड़ में सबसे आगे चल रही है । 