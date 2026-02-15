नई दिल्ली : भारत के युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस वर्ष अपनी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। अंडर-19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद उनके लिए लगातार ट्रेनिंग कैंप, टूर्नामेंट और तैयारियों का व्यस्त कार्यक्रम तय है, जिसके चलते उन्होंने परीक्षा छोड़ने का निर्णय लिया है।

17 फरवरी से शुरू होनी थीं परीक्षाएं

बिहार के ताजपुर निवासी वैभव Modesty School Tajpur के छात्र हैं। उनकी बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 मार्च तक निर्धारित थीं। स्कूल प्रशासन के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरा जा चुका था और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था। परीक्षा केंद्र के रूप में पोदार इंटरनेशनल स्कूल तय किया गया था। हालांकि, पिता संजीव सूर्यवंशी से चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि वैभव इस साल परीक्षा में शामिल नहीं होंगे और क्रिकेट पर पूरा ध्यान देंगे।

U-19 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में ICC Under-19 Cricket World Cup में शानदार प्रदर्शन कर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने सात मैचों में 439 रन बनाए और टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनका औसत 62.71 और स्ट्राइक रेट 169.49 रहा। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए, जबकि फाइनल में 175 रन की पारी खेलकर रिकॉर्ड कायम किया।

30 छक्कों के साथ रचा इतिहास

वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में 30 छक्के जड़कर नया इतिहास बनाया। उन्होंने 2022 संस्करण में 18 छक्के लगाने वाले Dewald Brevis का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। अब उनके नाम अंडर-19 विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है।

अंडर-19 वनडे में भी नंबर-1

वैभव भारत के लिए अंडर-19 वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। उन्होंने 25 पारियों में 1,412 रन बनाए हैं। उनका औसत 56.48 और स्ट्राइक रेट 165 से अधिक है। इस दौरान उन्होंने चार शतक और सात अर्धशतक जड़े हैं।

IPL 2026 में भी दिखेंगे एक्शन में

अंडर-19 विश्व कप के बाद अब वैभव IPL 2026 में Rajasthan Royals के लिए खेलते नजर आएंगे। लगातार क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के कारण ही उन्होंने इस साल बोर्ड परीक्षा छोड़ने का निर्णय लिया है।