अरलिंग्टन, टेक्सास (निकलेश जैन) – अमेरिका और भारत के बीच खेले गए पहले “चेकमेट” मुकाबले में मेजबान अमेरिका ने भारत को 5-0 के अंतर से मात दी। इस शानदार जीत के साथ अमेरिका ने इस नई प्रदर्शनी श्रृंखला की जोरदार शुरुआत की।

इस मैच में भारत की टीम काले मोहरों से खेल रही थी, जबकि आने वाले महीनों में जब यही श्रृंखला भारत में आयोजित होगी, तब भारतीय खिलाड़ी सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे।

मुख्य मुकाबले में ग्रांडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने विश्व चैंपियन डी. गुकेश को हराया। मुकाबला काफ़ी तनावपूर्ण रहा, और कई मौकों पर दोनों खिलाड़ियों के पास बढ़त हासिल करने के अवसर आए। लेकिन निर्णायक क्षणों में नाकामुरा ने बेहतर खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की।

अन्य मुकाबलों में ग्रांडमास्टर अर्जुन एरिगैसी को फाबियानो कारुआना ने हराया, जबकि ग्रांडमास्टर दिव्या देशमुख को अंतरराष्ट्रीय मास्टर कारिसा यिप ने पराजित कर बड़ा उलटफेर किया। अंतरराष्ट्रीय मास्टर लेवी रोज़मैन (गॉथमचेस) ने सागर शाह को मात दी, वहीं ईथन वैज को अंतरराष्ट्रीय मास्टर टेनी अडेवुमी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

भारत के सभी खिलाड़ियों ने अच्छा संघर्ष दिखाया, परंतु मेजबान टीम ने हर मौके का पूरा फायदा उठाते हुए शानदार जीत हासिल की। अब सबकी निगाहें अगले मुकाबले पर हैं, जहाँ भारत सफ़ेद मोहरों से खेलते हुए वापसी की कोशिश करेगा।