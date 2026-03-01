नई दिल्ली : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतिम सप्ताह में मध्य पूर्व के हवाई मार्ग बंद होने के कारण ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) ने तत्काल यात्रा और लॉजिस्टिक आपात योजना (Contingency Plans) को सक्रिय कर दिया है। हालांकि टूर्नामेंट के मैच भारत और श्रीलंका में प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन खिलाड़ियों और अधिकारियों की यात्रा योजनाओं पर असर पड़ा है।

ICC ने की आपात यात्रा योजना सक्रिय

ICC ने कहा कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में कई हवाई मार्ग बंद हुए हैं। इस स्थिति में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले टीमों और अधिकारियों की यात्रा प्रभावित हो सकती थी। विशेष रूप से दुबई जैसे खाड़ी देशों के हवाई हब, जो वैश्विक क्रिकेट यात्रा के लिए महत्वपूर्ण हैं, पर असर पड़ा।

ICC ने वैकल्पिक उड़ान मार्गों को सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि खिलाड़ी, मैच अधिकारी, प्रसारक और स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों के बाद सुरक्षित रूप से घर लौट सकें।

T20 वर्ल्ड कप के लिए यह संकट क्यों महत्वपूर्ण है

क्षेत्र में मिसाइलों के आदान-प्रदान के कारण कई देशों ने हवाई मार्ग बंद कर दिए। टूर्नामेंट के संचालन पर तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक्स में देरी संभावित है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लंबे समय से दक्षिण एशिया को यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से जोड़ता रहा है। कोई भी बाधा वैश्विक यात्रा पर असर डाल सकती है।

ICC की आपात प्रतिक्रिया योजना

ICC ने यात्रा, सुरक्षा और लॉजिस्टिक टीमों को सक्रिय कर दिया है ताकि अव्यवस्था को कम किया जा सके और सभी कर्मियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके।

मुख्य उपाय:

अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के साथ वैकल्पिक मार्गों का समन्वय।

यूरोप, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के हब के जरिए रूटिंग।

ICC सुरक्षा सलाहकारों के माध्यम से रियल-टाइम निगरानी।

टीमों और स्टाफ के लिए ICC ट्रैवल सपोर्ट डेस्क।

अधिकारियों द्वारा हवाई प्रशासन और सरकारों के साथ लगातार संपर्क।

खिलाड़ियों, स्टाफ और फैंस पर असर

खिलाड़ी और अधिकारी आमतौर पर टूर्नामेंट खत्म होने के कुछ घंटों के भीतर यात्रा शुरू करते हैं। सेमी-फाइनल 4–5 मार्च और फाइनल 8 मार्च को निर्धारित हैं, इसलिए आने वाले दिनों में यात्रा में भीड़ अधिक होने की संभावना है। ICC ने दर्शकों से यात्रा से पहले अपडेट्स और एडवाइजरी पर ध्यान देने का आग्रह किया।

टूर्नामेंट शेड्यूल निर्णायक चरण में

आगामी मैच:

साउथ अफ्रीका vs ज़िम्बाब्वे – दिल्ली, 1 मार्च

भारत vs वेस्ट इंडीज – कोलकाता, 1 मार्च

सेमी-फाइनल 1 – 4 मार्च (कोलकाता/कोलंबो)

सेमी-फाइनल 2 – 5 मार्च (मुंबई)

फाइनल – 8 मार्च (अहमदाबाद/कोलंबो)

साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही सेमी-फाइनल में पहुंच चुके हैं। शेष मैचों के नतीजे फाइनल फोर निर्धारित करेंगे। ICC का मानना है कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी स्टेकहोल्डर्स को लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे।

