स्पोर्ट्स डेस्क : WPL 2026 में UP वॉरियर्स (UPW) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) को 22 रन से शिकस्त दी। 17 जनवरी को खेले गए इस मुकाबले में अमेलिया केर के हरफनमौला प्रदर्शन के बावजूद मुंबई लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। यह इस सीज़न में UP वॉरियर्स की मुंबई पर दूसरी जीत रही।

UP वॉरियर्स ने 187 रन का मजबूत लक्ष्य किया खड़ा

टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी UP वॉरियर्स की शुरुआत खराब रही और किरण नवगिरे गोल्डन डक पर आउट हो गईं। लेकिन इसके बाद कप्तान मेग लैनिंग और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ फीबी लिचफील्ड ने पारी को संभाल लिया। दोनों के बीच 74 गेंदों में 119 रन की शानदार साझेदारी हुई। मेग लैनिंग: 45 गेंदों में 70 रन (11 चौके, 2 छक्के), फीबी लिचफील्ड: 37 गेंदों में 61 रन। 13 ओवर में स्कोर 124/2 पहुंच चुका था, तभी अमनजोत कौर ने लिचफील्ड को आउट कर साझेदारी तोड़ी। इसके बाद हेली मैथ्यूज़ ने लैनिंग को पवेलियन भेजा।

मेग लैनिंग ने रचा WPL इतिहास

इस पारी के साथ मेग लैनिंग ने WPL इतिहास में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लैनिंग: 11 अर्धशतक (32 पारियों में), हरमनप्रीत कौर और नैट सिवर-ब्रंट: 10-10 अर्धशतक।

अमेलिया केर की घातक गेंदबाज़ी, UP 190 से पहले रुकी

अंतिम ओवर में अमेलिया केर ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाए और सिर्फ 2 रन दिए। उन्होंने हरलीन देओल, सोफी एक्लेस्टोन, दीप्ति शर्मा को आउट किया और UP वॉरियर्स को 187/8 पर रोक दिया। केर ने मैच में 3/28 के आंकड़े दर्ज किए और WPL इतिहास में 50 विकेट पूरे करने वाली पहली खिलाड़ी बनीं।

188 रन के लक्ष्य के सामने मुंबई लड़खड़ाई

मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। सजीवन सजना – 10 रन, हेली मैथ्यूज़ – 13 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर – 18 रन। जल्दी-जल्दी विकेट गिरने से दबाव बढ़ गया। हालांकि बीच में अमेलिया केर (49)* और अमनजोत कौर (41) ने पांचवें विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी कर मैच में जान फूंक दी।

शिखा पांडे ने पलटा मैच

जैसे ही मुंबई वापसी करती दिखी, शिखा पांडे ने अहम विकेट लेकर साझेदारी तोड़ दी। उन्होंने 4 ओवर में 2/30 का शानदार स्पेल फेंका। इसके बाद दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन और क्रांति गौड़ ने कसी हुई गेंदबाज़ी करते हुए मुंबई को 165/6 पर रोक दिया।

UP वॉरियर्स की यादगार जीत

अंततः मुंबई इंडियंस लक्ष्य से 22 रन पीछे रह गई और UP वॉरियर्स ने डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ एक और बड़ी जीत दर्ज की।