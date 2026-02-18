स्पोर्ट्स डेस्क : T20 World Cup 2026 में ग्रुप-सी के मुकाबले में नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। मुंबई के Wankhede Stadium में खेले गए इस मैच में नेपाल ने 12 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की। इससे पहले नेपाल ने 2014 में अपने डेब्यू टूर्नामेंट में अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स को हराया था।

हालांकि दोनों टीमें सुपर-8 की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं, लेकिन 19,000 से ज्यादा दर्शकों के सामने नेपाल ने यादगार प्रदर्शन किया।

नेपाल की दमदार रनचेज

171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल ने 19.2 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। Dipendra Singh Airee ने 23 गेंदों पर नाबाद 50 रन (3 छक्के, 4 चौके) की तूफानी पारी खेली। वहीं Kushal Bhurtel ने 35 गेंदों पर 43 रन बनाकर मजबूत शुरुआत दिलाई। गुलशन झा ने नाबाद 24 रन जोड़े और एरी के साथ 73 रन की अहम साझेदारी कर टीम को चार गेंद शेष रहते जीत दिलाई।

स्कॉटलैंड की वापसी की कोशिश

स्कॉटलैंड के स्पिनर Michael Leask ने तीन विकेट लेकर मैच में वापसी की कोशिश की। उन्होंने भुर्तेल, आसिफ शेख और कप्तान रोहित पौडेल को आउट कर नेपाल पर दबाव बनाया। लेकिन 16वें ओवर में एरी ने दो छक्के और एक चौका लगाकर 20 रन बटोरते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।

स्कॉटलैंड की पारी

पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 7 विकेट पर 170 रन बनाए। Michael Jones ने 45 गेंदों पर 71 रन (8 चौके, 3 छक्के) की शानदार पारी खेली। उन्होंने जॉर्ज मुंसी (27) के साथ 80 रन की ओपनिंग साझेदारी की। हालांकि, सोमपाल कामी ने जोंस को बोल्ड कर स्कॉटलैंड की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे।

मैच का परिणाम

स्कॉटलैंड – 170/7 (20 ओवर)

नेपाल – 171/3 (19.2 ओवर)

नेपाल 7 विकेट से विजयी