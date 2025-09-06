Go to PunjabKesari.in

शारजाह : अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला के आखिरी लीग मैच में यूएई को रोमांचक मुकाबले में चार रनों से हरा दिया, जिससे मेज़बान टीम अंत तक जीत से महरूम रही। यूएई को आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, और उसने पहली तीन गेंदों पर 12 रन बनाए, इससे पहले फरीद अहमद मलिक ने दो डॉट गेंदें फेंकी और आखिरी गेंद पर आसिफ खान का विकेट लेकर मेजबान टीम को मुश्किल में डाल दिया। 

171 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अलीशान शराफू, जिन्होंने पिछली रात 68 रन बनाए थे, ने एक शानदार चौका जड़ा। यूएई के लिए पावरप्ले बेहतरीन रहा क्योंकि शराफू और मुहम्मद वसीम ने लगातार बाउंड्री लगाकर स्कोरिंग गति को बनाए रखा। उन्होंने पहले छह ओवरों में चार चौके और तीन छक्के लगाए और इस चरण के अंत तक यूएई का स्कोर 54/0 हो गया। मेजबान टीम के लिए दुर्भाग्य से, नूर अहमद ने शराफू को 27 रन पर आउट करके अफगानिस्तान के लिए रास्ता खोल दिया। 

नूर ने UAE के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और उनकी चालाकी के कारण दूसरे छोर से दबाव बढ़ गया। वसीम 40 के पार पहुंच गए थे जब करीम जनत ने गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया , लेकिन अगली ही गेंद पर कैच आउट होकर 44 रन बनाकर आउट हो गए। मुहम्मद जोहैब दो बार बाउंड्री पार करने के बाद आउट हुए और मेहमान टीम लगातार रन बना रही थी। 

आसिफ आउट हुए और अफगान स्पिनरों के सामने जूझते रहे। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं नहीं जा पाएंगे क्योंकि 17वें ओवर की समाप्ति पर वह 13 गेंदों पर 7 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही गति वापस आई, उन्होंने अपनी टाइमिंग फिर से हासिल कर ली। आखिरी तीन ओवरों में 43 रनों की जरूरत थी, उन्होंने पहले 18वें ओवर में दो चौकों और एक छक्के की मदद से 16 रन बनाए और फिर अगले ओवर में लॉन्ग-ऑफ पर चौका जड़ दिया। 

दूसरे छोर से हर्षित कौशिक ने एक चौका और एक छक्का लगाकर अंतिम ओवर में लक्ष्य 17 रन कर दिया। यूएई को 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी, इसलिए वे जीतना चाहते थे, लेकिन फरीद की चतुराई भरी डेथ बॉलिंग ने मेहमान टीम के लिए मैच तय कर दिया। इससे पहले, अफ़ग़ानिस्तान ने 170/4 का स्कोर बनाया, जिसकी शुरुआत इब्राहिम जादरान (48) और रहमानुल्लाह गुरबाज (40) के बीच 98 रनों की ओपनिंग साझेदारी से हुई। 

यूएई ने रन आउट का एक मौका गंवा दिया और एक कैच छोड़ दिया, जिससे अफगानिस्तान को शुरुआत में ही राहत मिल गई। गुरबाज और इब्राहिम ने अच्छी दौड़ लगाई और यूएई के गेंदबाजों के नियंत्रण में किसी भी कमी का फायदा उठाया। दोनों ने 8वें ओवर में 50 रनों की साझेदारी पूरी की। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी रणनीति बदली और क्षैतिज बल्ले से शॉट लगाए, फिर लेग स्पिनर मुहम्मद फ़ारूक़ की गेंद पर छक्का जड़ दिया। 

गुरबाज 12वें ओवर के अंत में आउट हो गए, लेकिन मेहमान टीम के लिए एक मज़बूत नींव रखने के बाद। इब्राहिम एक गेंद बाद हैदर अली की गेंद पर आउट हो गए, जिससे दो नए बल्लेबाज़ क्रीज पर आ गए। मोहम्मद इशाक क्रीज पर थोड़े समय के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन जनत ने 14 गेंदों पर 28 रन (1 चौका, 3 छक्के) की अच्छी पारी खेली, जिससे अफ़ग़ानिस्तान 150 के करीब पहुंच गया, लेकिन हैदर ने उन्हें आउट कर दिया। गुलबदीन नैब और अजमतुल्लाह ओमारजई ने अंत में महत्वपूर्ण चौके लगाए, जो अंतत: जीत के लिए काफी साबित हुए। 