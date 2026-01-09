तोक्यो : दुनिया के सबसे उम्रदराज पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी जापान के काजुयोशी मियूरा का मानना है कि बढ़ती उम्र के साथ उनका खेल और बेहतर होता जा रहा है। ‘किंग काजू' के नाम से पहचाने वाले मियूरा अगले महीने 59 बरस के हो जाएंगे।

उन्होंने शुक्रवार को तोक्यो में जे-लीग (जापान की घरेलू फुटबॉल लीग) की तीसरी डिवीजन क्लब फुकुशिमा यूनाइटेड एफसी से जुड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मैं जितना ज्यादा अपने जुनून का पीछा करता हूं, वह उतना ही वह बढ़ता जाता है। भले ही मेरी उम्र बढ़ रही है लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जोश पहले से भी ज़्यादा बढ़ रहा है।'

फुकुशिमा यूनाइटेड ने मियूरा को योकोहामा एफसी से उधार (लोन पर) लिया है। वह पिछले सत्र में चौथी डिवीजन क्लब एटलेटिको सुजुका के लिए लोन पर खेले थे। इस 58 साल के खिलाड़ी ने हालांकि सुजुका के लिए खेले गए सात मैचों में कोई गोल नहीं किया था।

मियूरा ने जापान के अलावा ब्राजील, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल में पेशेवर फुटबॉल खेला है। उन्होंने 1986 में ब्राजील के प्रसिद्ध क्लब सैंटोस से अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। दुनिया से सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार पेले ने इस क्लब को विश्व प्रसिद्ध बनाया। मियूरा 2017 में, 50 वर्ष की उम्र में पेशेवर मैच में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के महान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी स्टेनली मैथ्यूज के नाम था।

मियूरा जापान फुटबॉल के शुरुआती बड़े सितारों में से एक रहे हैं। 1990 के दशक में उन्होंने जापान की राष्ट्रीय टीम के लिए 89 मैचों में 55 गोल किए हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं मैच में अच्छा प्रदर्शन करूं। मैं इसके लिए पूरी तैयारी करूंगा और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा।'