स्पोर्टस डेस्क: भारत ने यूएई के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करते हुए टी20 एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। जिससे भारत ने यूएई को 13.1 ओवर में 57 रन पर ढेर कर दिया। यह यूएई का इस प्रारूप में सबसे कम स्कोर है। नौ विकेट से मिली हार के बाद यूएई के मुख्य कोच लालचंद राजपूत ने बल्लेबाजों पर ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि उनके पास भारत के बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण के सामने अनुभव की कमी है।

कोच राजपूत ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'वे इस तरह के गेंदबाजों को कभी नहीं खेलते, वे बड़े नामों से घबरा गए थे।'

राजपूत ने कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की पिच से टर्न निकालने की तारीफ की। कोच राजपूत ने आगे कहा, 'विश्व चैंपियन टीमें टीमों को धूल चटा देंगी। पावरप्ले तक तो सब ठीक था लेकिन जैसे ही स्पिनरों ने खेलना शुरू किया खेल बदल गया। ज्यादा टर्न तो नहीं था लेकिन अगर गेंदबाज कुलदीप और वरुण हों तो बड़े-बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने जूझते हैं।'

राजपूत ने आगे कहा, 'इसके अलावा अगर अर्शदीप प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाते तो इससे आपको भारतीय टीम की गहराई का पता चलता है।'

राजपूत का मानना ​​है कि यूएई के बल्लेबाजों को पारी में 41 गेंदें शेष रहते आउट होने के बजाय 20 ओवर खेलने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ियों के लिए सीखने का एक मौका है। उन्होंने कहा, 'देखिए यह उनके लिए एक बड़ा मंच है। यह हमारे खिलाड़ियों के लिए भी सीखने की प्रक्रिया है। मुझे यकीन है कि ये मैच उन्हें काफी आत्मविश्वास देंगे। हमें बस यहीं से आगे बढ़ना है।'

यूएई अब 15 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अपने चिर-परिचित प्रतिद्वंद्वी ओमान से भिड़ेगा। यूएई ने इस प्रारूप में ओमान के खिलाफ आठ में से चार मैच जीते हैं।