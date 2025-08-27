नई दिल्ली : एशिया कप से पहले UAE की टीम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज खेलेगी जिसके लिए मुहम्मद वसीम की कप्तानी वाली टीम की घोषणा की गई है। यह सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजाह में खेली जाएगी। यह सीरीज 9 सितंबर से UAE में शुरू होने वाले पुरुष टी20 एशिया कप की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस बार टीम में चार खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जिसमें हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद फारूक और मुहम्मद जवादुल्लाह, जबकि आकिफ राजा, मतिउल्लाह खान और ज़ुहैब ज़ुबैर टीम में नहीं हैं। 28 वर्षीय बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज कौशिक, जो अंशकालिक बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, ने अभी तक अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण नहीं किया है, जबकि सिद्दीकी, फारूक और जवादुल्लाह अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुके हैं।

मध्यम तेज गेंदबाज सिद्दीकी (32 वर्षीय) पिछले कुछ वर्षों में UAE के प्रमुख गेंदबाजों में से एक रहे हैं, जिन्होंने 59 एकदिवसीय और 71 टी20आई मैचों में क्रमशः 76 और 96 विकेट लिए हैं, इसके अलावा वे इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) और ग्लोबल टी20 कनाडा जैसी लीगों में भी खेल चुके हैं। 26 वर्षीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जवादुल्लाह 12 एकदिवसीय मैचों में 11 विकेट और 33 टी20आई में 54 विकेट लेकर यूएई के गेंदबाजी आक्रमण का नियमित हिस्सा रहे हैं, जबकि 32 वर्षीय लेग स्पिनर ऑलराउंडर फारूक ने आठ टी20आई में नौ विकेट लिए हैं और दो एकदिवसीय मैच भी खेले हैं।

टीम का मुख्य हिस्सा काफी हद तक अपरिवर्तित है जिसमें अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा और राहुल चोपड़ा जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज लालचंद राजपूत द्वारा प्रशिक्षित UAE की टीम त्रिकोणीय श्रृंखला में अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी, उसके बाद 1 सितंबर को अफगानिस्तान, 4 सितंबर को फिर से पाकिस्तान और 5 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच होंगे। फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा, जो एशिया कप शुरू होने से ठीक दो दिन पहले है, जहां यूएई खुद को भारत, पाकिस्तान और ओमान के साथ एक चुनौतीपूर्ण ग्रुप में पाता है। इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए UAE की टीम :

मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद ज़ोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सगीर खान।