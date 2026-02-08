दुबई : आईसीसी ने अंडर-19 विश्व कप 2026 की सर्वश्रेष्ठ टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें भारत के तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है। युवा स्टार बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी, ऑलराउंडर कनिष्क चौहान और तेज गेंदबाज़ हेनिल पटेल को 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। भारत ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड छठी बार अंडर-19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।

वैभव सूर्यवंशी बने टूर्नामेंट के हीरो

महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाज़ी से सभी को चौंका दिया। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 80 गेंदों पर 175 रन की विस्फोटक पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

कनिष्क और हेनिल का ऑलराउंड योगदान

कनिष्क चौहान ने पूरे टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद दोनों से लगातार अहम योगदान दिया। हेनिल पटेल ने कुल 11 विकेट झटके, जिसमें अमेरिका के खिलाफ 16 रन देकर 5 विकेट का शानदार स्पैल शामिल रहा।

इंग्लैंड के तीन खिलाड़ी भी टीम में

उपविजेता इंग्लैंड के भी तीन खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह मिली है। थॉमस रेव को कप्तान और विकेटकीपर बनाया गया। उन्होंने 66 की औसत से 330 रन बनाए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में शतक शामिल है। मैनी लुम्सडेन 16 विकेट के साथ टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज़ रहे। बेन मायेस ने 444 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए, जिसमें स्कॉटलैंड के खिलाफ 191 रन की पारी शामिल थी।

श्रीलंका, अफगानिस्तान और अन्य देशों का भी दबदबा

विरान चामुदिथा (श्रीलंका) ने जापान के खिलाफ 192 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह बनाई।अफगानिस्तान के फैजल खान शिनोजादा और नूरीस्तानी उमरजई ने अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

फैजल ने आयरलैंड और भारत के खिलाफ लगातार दो शतक जड़े।

उमरजई ने 14 विकेट लिए, जिसमें तंजानिया के खिलाफ 5/9 का प्रदर्शन शामिल रहा। ऑस्ट्रेलिया के ओलिवर पीक, पाकिस्तान के अली रजा और वेस्टइंडीज के विटेल लावेस को भी टीम में शामिल किया गया।

चयन पैनल

इस टीम का चयन इयान बिशप (समन्वयक), लीडिया ग्रीनवे, एंडी फ्लावर और टेलफोर्ड वाइस की चयन समिति ने किया।